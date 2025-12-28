National Geographic duikt in januari tussen de Romeinse gladiatoren

In luchthavens over het hele land probeert een toegewijd team van onderzoekers reizigers te helpen hun verloren of vergeten spullen terug te krijgen.

NIEUW

INSIDE AIRPORT LOST & FOUND

Van horloges en waardevolle erfstukken tot bizarre vondsten zoals opgezette dieren of heilige gewaden: geen voorwerp is te vreemd voor dit team, dat er alles doet om reizigers weer met hun eigendommen te herenigen.

Vanaf 8 januari, elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

GLADIATORS: WARRIORS OF THE ANCIENT WORLD

Deze serie neemt je mee in het leven van Rome’s meest legendarische gladiatoren. Van een gedurfde opstand tot heroïsche offers in de arena, hun verhalen onthullen de harde realiteit van gladiatorengevechten en hoe deze spektakels Rome’s macht, cultuur en identiteit bepaalden. Tussen rebellie en overleven groeiden deze krijgers uit tot legenden in een rijk van geweld en glorie.

Vanaf 31 januari, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.