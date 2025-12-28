National Geographic duikt in januari tussen de Romeinse gladiatoren

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 28 december 2025

In luchthavens over het hele land probeert een toegewijd team van onderzoekers reizigers te helpen hun verloren of vergeten spullen terug te krijgen.

NIEUW
INSIDE AIRPORT LOST & FOUND


Van horloges en waardevolle erfstukken tot bizarre vondsten zoals opgezette dieren of heilige gewaden: geen voorwerp is te vreemd voor dit team, dat er alles doet om reizigers weer met hun eigendommen te herenigen.

Vanaf 8 januari, elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW
GLADIATORS: WARRIORS OF THE ANCIENT WORLD

Deze serie neemt je mee in het leven van Rome’s meest legendarische gladiatoren. Van een gedurfde opstand tot heroïsche offers in de arena, hun verhalen onthullen de harde realiteit van gladiatorengevechten en hoe deze spektakels Rome’s macht, cultuur en identiteit bepaalden. Tussen rebellie en overleven groeiden deze krijgers uit tot legenden in een rijk van geweld en glorie.

Vanaf 31 januari, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.


Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

NU en STRAKS op tv

  • 16:55
    Vrede op aarde
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 17:20
    Commando: Britain's Ocean Warriors
  • 16:30
    Ghost Rockers: Voor altijd?
    06:00
    Tik Tak
  • 17:45
    Wat Als?: Eindejaarsspecial
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 17:35
    Foute Vrienden Australië
    02:30
    Geen uitzending
  • 17:15
    House
    06:00
    Qmusic
  • 17:45
    Mr. Bean
    07:00
    Willy
  • 17:35
    A Unicorn for Christmas
    05:30
    The Santa Class
  • 17:20
    SOS Piet
    00:25
    The X-Files
  • 17:40
    Blind Gekocht
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    Criminal Minds
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:20
    Two and a Half Men
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Merry Kiss Cam
    06:55
    De Eregast
  • 17:40
    Cold Justice
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 17:37
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:35
    Publireportage
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 17:10
    Murdoch Mysteries
    01:20
    London Kills
  • 17:35
    The Shape of Water
    06:45
    Shipping Wars
  • 17:45
    NOS Sport: OKT Schaatsen
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 17:25
    Rail Away
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 17:35
    Wilde buren alleen maar love
    07:00
    Sneeuwpret