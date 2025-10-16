'Meldpunt Actueel' over groeiende vraag naar hulp bij beëindiging van voltooid leven

Maggy leeft! Legendarisch personage keert terug tijdens Studio 100 SingAlong – Cleymans zingt Spring
donderdag 16 oktober 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Uit een rondgang van 'Meldpunt Actueel' langs tientallen hospices in Nederland blijkt dat steeds meer mensen interesse tonen in het bewust stoppen met eten en drinken.

Exacte cijfers zijn lastig te geven, maar er is een groeiende interesse voor deze manier van levensbeëindiging wanneer mensen niet in aanmerking komen voor euthanasie. Toch is artsenfederatie KNMG niet voor verruiming van de euthanasieregels.


Mevrouw Corrie Boltje-De Boer moest er niet aan denken om opgenomen te worden in een verzorgingshuis. Om dit te voorkomen besloot ze bewust te stoppen met eten en drinken. 'In zo'n verzorgingshuis doen ze er alles aan om je in leven te houden. Ik moet daar niet aan denken. Voor mij is het leven klaar en compleet, ik hoef het leven niet langer te rekken', vertelt ze in 'Meldpunt Actueel'.

Ruim driekwart van de Nederlanders is voor meer keuzevrijheid voor het einde van het leven, maar artsenorganisatie KNMG is tegen de nieuwe wet ‘Voltooid Leven’, zoals voorgesteld door D66. Met deze wet zouden ouderen vanaf 75 jaar, zonder aan de euthanasie-voorwaarden te voldoen, geholpen kunnen worden bij levensbeëindiging. KNMG zegt daarover: 'Wij zijn tegen dit wetsvoorstel om verschillende redenen. De belangrijkste is dat we vinden dat het ouderen te veel stigmatiseert en discrimineert. Bovendien: als een doodswens zonder medische grondslag een legitieme grond voor hulp bij zelfdoding zou worden, dan is er geen reden waarom dit beperkt zou moeten worden tot alleen ouderen.'

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is voorstander van een nieuwe wet, waarin euthanasie wordt geregeld voor mensen met een voltooid leven. Elles de Bruin praat over dit onderwerp met Mieke Draijer van artsenorganisatie KNMG en Fransien van ter Beek van de NVVE.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 17 oktober om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Kijktip van de dag

'Niks Te Zien' - Karl Meesters (VRT 1)

Slechtziende Karl Meesters trekt samen met zanger Jelle Cleymans met de nachttrein naar Berlijn, niet met hun ogen maar met hun oren op scherp. Ze luisteren naar de klank van de geschiedenis aan de Berlijnse Muur, dompelen zich onder in het 4D-geluid van een van de beste muziekstudio's ter wereld, en dansen Schuhplattler in de kleinste technoclub ter wereld. Jelle sluit de reis af met een nieuw nummer als herinnering.

'Niks te Zien', om 20.55 uur op VRT 1.

