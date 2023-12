'MAX Muziekspecial: Ode aan de Zangeres Zonder Naam' op NPO 1

MAX herhaalt zondag de muziekspecial: 'Ode aan de Zangeres Zonder Naam' uit. Onder anderen Dave von Raven, Ellen ten Damme, Jacques Herb en John de Bever brengen in Paradiso een eerbetoon aan de koningin van het levenslied.

Ze scoorde talloze hits, zoals Mexico, ’t Was aan de Costa del Sol en Ach Vaderlief.

Het is inmiddels vijfentwintig jaar geleden dat Mary Servaes, de echte naam van de Zangeres Zonder Naam, op 79-jarige leeftijd overleed. Vrijwel iedereen kent het wereldberoemde nummer Mexico. Het is een van haar grootste successen: het lied wordt nog steeds luidkeels meegezongen.

Diverse artiesten brengen een muzikaal eerbetoon aan de Zangeres Zonder Naam, in de door haar zo geliefde poptempel Paradiso in Amsterdam, waar de legendarische live-versie van haar hit Mexico werd opgenomen. Onder meer de nummers Mag ik van u 'n lift meneer, 't Was aan de Costa del Sol, Milord, Keetje Tippel, Mandolinen in Nicosia en Mexico worden vertolkt door John de Bever, Ellen ten Damme, Dave von Raven, Jacques Herb, Astrid Nijgh, Ria Valk, Davey Bindervoet, Mieke Stemerdink, Marlane, Mieke Gijs & Bandit, Guido Belcanto en Het Zwanenkoor.

'MAX Muziekspecial: Ode aan de Zangeres Zonder Naam', zondag 24 december om 15.15 uur bij MAX op NPO 1.