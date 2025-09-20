Lotte emigreert naar Egypte in 'Ik Vertrek voor de Liefde'

Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn.

Alles draait om de kracht van ware liefde. Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?

De Brabantse Lotte is gevallen voor de dj van het hotel in Hurghada, Egypte. Ze emigreert naar Egypte om te trouwen met haar Mohammed en samen een leven op te bouwen in Cairo, waar hij een appartement heeft gekocht. Maar lukt het Lotte om het vertrouwde Hurghada los te laten?

'Ik Vertrek voor de Liefde', zondag 21 september om 20.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.