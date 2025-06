Ladies of Soul in nieuwe 'MAX Muziekspecial: een ode aan de soul'

Omroep MAX zendt binnenkort het spectaculaire concert van de Ladies of Soul uit. Edsilia, Trijntje, Berget en Candy toveren met een spectaculaire band de Ziggo Dome om tot de grootste dansvloer van Nederland.

Daarbij worden ze vergezeld door een keur aan nationale en internationale gastartiesten, waaronder Shirma Rouse, Sister Sledge en Numidia. De energieke en swingende 'MAX Muziekspecial' is op zondag 25 mei en 1 juni (in twee delen) om 18.10 uur te zien bij MAX op NPO 1. Op maandag 9 juni wordt om 15.20 uur op NPO 1 een langere versie van het concert uitgezonden.

Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis en Candy Dulfer brengen een muzikale ode aan soulmuziek. Na zes jaar afwezigheid zijn de Ladies of Soul terug in de Ziggo Dome, evenals een mooie lijst nationale en internationale topartiesten. Op het podium staan, naast Shirma Rouse, Giovanca, Numida en Do, de internationale souldiva’s Sister Sledge en Gwen Dickey (Rose Royce). 'Niets leukers en mooiers dan met mijn sisters de soulmuziek te mogen vieren', aldus Trijntje Oosterhuis.

Het concert biedt een mooie mix van soulmedleys, iconische hits en verrassende samenwerkingen. De setlist staat vol soul-, funk- en discoklassiekers en door middel van medleys brengen de Ladies hommages aan grootheden als Aretha Franklin en Mariah Carey. En uiteraard zingen de Ladies of Soul ook hun nieuwe single: ‘We’ve Got Tonight’.

Over Ladies of Soul

In 2014 vinden de eerste concerten van de Ladies of Soul plaats en tot en met 2019 vormt het concept - met wisselende vocalisten en gastartiesten - een vast item op de jaarlijkse concertagenda. Na een paar jaar stilte keren de Ladies of Soul dit jaar terug met een spetterende muzikale ode aan de soul.

'MAX Muziekspecial: Ladies of Soul', maandag 9 juni om 15.20 uur bij Omroep MAX op NPO 1.