'Kruispunt' over de kardinale deugden in de Kamer

zaterdag 25 oktober 2025

Wat kan de politiek leren van de kardinale deugden? In KRO-NCRV's 'Kruispunt' gaan Stine Jensen, Ad van Nieuwpoort en Rik Torfs erover in gesprek. Welke politici zijn wijs en moedig? En wie zou nog wel wat meer gematigdheid kunnen gebruiken?

Eeuwenlang stonden vier waarden centraal in de vorming van bestuurders, politici, juristen en ambtenaren: wijsheid, rechtvaardigheid, moed en gematigdheid. Het zijn de zogeheten ‘kardinale deugden’. 


‘Kardinaal’ komt van ‘cardo’, Latijn voor scharnier. Deze waarden uit de klassieke en christelijke traditie vervullen dus een scharnierfunctie: ze zeggen iets over wat het betekent om een goed mens te zijn – en ze wijzen de weg naar goed leiderschap. Met de taalverruwing en toenemende polarisatie in de politiek rijst de vraag: wat is er nog over van deze deugden? En in hoeverre handelen onze huidige politici in overeenstemming met de deugden?

Wie schuiven aan?
In 'Kruispunt' gaan drie prominenten op zoek naar antwoorden op deze vragen. Welke politicus is moedig, wie is wijs? En wie zou nog wel wat meer gematigdheid kunnen gebruiken? Stine Jensen is publieksfilosoof en maker van de podcast Zin van de dag. Ad van Nieuwpoort is predikant, hij schreef een boek over hoe we geestelijk weerbaar kunnen worden tegen antidemocratische krachten. Rik Torfs is kerkjurist en oud-politicus. Vanuit Vlaanderen volgt hij de Nederlandse politiek op de voet.

Historicus Beatrice de Graaf schrijft samen met theoloog Rik Peels een boek over het belang van de deugden in deze tijd. 'Inhoudelijke polarisatie is helemaal niet erg', zegt De Graaf over het huidige politieke debat, 'maar hoe vind je als politici elkaar terug? Dan kun je de taal spreken van het opportunisme, of van de emotie. Maar je kunt ook de taal spreken van de deugden. Bevraag elkaar op de deugden die je nastreeft. U zegt dit nu, maar wat is de beweging naar de gemeenschap? En hoe hangt dit samen met de andere deugden? Dan denk je na over oplossingen, en je verliest elkaar niet.'

'Kruispunt: Kardinale deugden in de Kamer', zondag 26 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.


