Kruip in december gezellig onder een dekentje met BBC NL

Geniet in december op BBC NL van het tweede seizoen van Foyle's War, seizoen 3 van 'Ripper Street' en de nieuwe serie 'The Count of Monte Cristo'.

In 'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 5 krijgt Lucien Blake opnieuw te maken met moord, intriges en onverwachte wendingen in Ballarat.

In 'Twelve Dates ’Til Christmas' belandt een onwillige romanticus in een wervelwind van kerstafspraken, en vindt ze liefde waar ze het minst verwacht.

In 'The Madame Blanc Mysteries' seizoen 4 keert Jean White terug naar Sainte Victoire voor een nieuw hoofdstuk vol zon, charme, antiek en moord.

'Foyle’s War' seizoen 2 verkent de morele grijstinten van de Tweede Wereldoorlog, terwijl inspecteur Foyle misdaad opspoort in een land in oorlog.

'The Count of Monte Cristo' brengt Alexandre Dumas’ tijdloze wraakverhaal tot leven in een meeslepende nieuwe verfilming.

In 'Ripper Street' seizoen 3 komen Reid, Drake en Jackson opnieuw samen na een dodelijk treinongeval om hun verleden onder ogen te zien en verborgen misdaden te ontrafelen.

'Junior Bake Off' seizoen 9 nodigt jonge bakkers uit in de beroemde tent om te mengen, kneden en strijden voor de titel van beste juniorbakker.

'The Great British Bake Off' seizoen 14 keert terug met een nieuwe host en een verse lading bakkers die alles op alles zetten.

In 'Louis Theroux: A Different Brain' onderzoekt de documentairemaker hoe mensen leven met een hersenletsel dat hun leven voorgoed verandert.

'Alison Hammond’s Big Weekend' volgt Alison terwijl ze op pad gaat met enkele van de grootste Britse sterren, voor openhartige gesprekken vol humor en emotie.

'Dynasties II' toont dierlijke families in hun strijd om te overleven, verteld door David Attenborough.

'Spectacular Earth' neemt kijkers mee naar de meest indrukwekkende natuurverschijnselen op onze planeet.

'Life Story' toont de buitengewone levensreis die alle dieren delen, van geboorte tot ouderschap, door de ogen van David Attenborough.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 5 gaat in première op woensdag 3 december om 20.00 uur op BBC NL

Dokter Lucien Blake (Craig McLachlan) en zijn trouwe huishoudster Jean Beazley (Nadine Garner) beginnen aan een nieuw hoofdstuk, maar het leven heeft nog enkele verrassingen voor hen in petto.

Opnieuw kruisen moord en mysterie hun pad: van de boksschool en een Frans bistro tot een kamp met rondreizende Roma en het lokale debutantenbal. Vriendschappen en loyaliteit worden op de proef gesteld, en het geloof in elkaar komt onder druk te staan.

Is Charlie klaar voor meer verantwoordelijkheid? Hoe gaat Rose om met twee generaties Tynemans? En wie is de mysterieuze vijand uit het verleden? Terwijl Blake een reeks schokkende zaken oplost, ontdekt hij dat elke beslissing gevolgen heeft, en dat geen goede daad onbestraft blijft.

'Twelve Dates ‘Til Christmas' gaat in première op vrijdag 19 december om 20.00 uur op BBC NL

'Twelve Dates ’Til Christmas', gebaseerd op het boek van Jenni Bayliss, vertelt het verhaal van Kate, wiens beste vriendin haar meesleurt in een overdreven kerst-datingprogramma in de hoop haar uit een creatieve, persoonlijke en emotionele sleur te halen.

Voor de creatieve, maar vastgelopen textielontwerper Kate voelt twaalf dates in drie weken als pure straf. Toch leert ze onderweg meer dan verwacht: van een gênante sneeuwdate en een onverwachte confrontatie met haar ex in een escaperoom tot onverwachte romantiek en een kus met een vriend voor wie ze misschien meer voelt dan ze dacht.

Ondertussen probeert Kate haar pas gepensioneerde vader Mac te helpen na een heupblessure en een moeilijke periode. Hun relatie komt onder druk te staan, maar deze kerst brengt hen dichter bij elkaar, mede dankzij twee belangrijke vrouwen in Mac zijn leven: dorpsweduwe Evelyn, met wie hij een vriendschap krijgt die meer lijkt te betekenen, en zijn ex Delilah, die onverwacht opduikt tijdens het familiefeest.

'The Madame Blanc Mysteries' seizoen 4 gaat in première op donderdag 25 december om 21.00 uur op BBC NL

In het zonovergoten Sainte Victoire keren moord, mysterie en antiek terug in het vierde seizoen van 'The Madame Blanc Mysteries'. Jean White (Sally Lindsay), de slimme antiekhandelaar die haar passie vond in speurwerk, keert terug met haar kenmerkende mix van charme en expertise. Ze begint aan een nieuw hoofdstuk in haar leven, samen met haar trouwe metgezel Dom Hayes (Steve Edge), wiens rol als taxichauffeur eén vertrouweling steeds belangrijker wordt.

Terwijl hun band groeit, storten ze zich in een reeks nieuwe mysteries, van feestelijk bedrog tot dodelijke intriges onder verzamelaars. Met hulp van oude bekenden als Gloria en de excentrieke kasteelheer Jeremy Lloyd James ontrafelt Jean geheimen die verborgen liggen in erfstukken, kaarten en de harten van Sainte Victoire’s kleurrijkste bewoners.

Ook dit seizoen duiken er weer opvallende gastrollen op, met onder meer Charlie Condou, Richard Blackwood, Danny Hatchard en Lorraine Burroughs.

'Foyle’s War' seizoen 2 gaat in première op zaterdag 27 december om 20.00 uur op BBC NL

Tegen de achtergrond van Engeland in 1940 keert 'Foyle’s War' terug met vier nieuwe mysteries die de morele gevolgen van de Tweede Wereldoorlog blootleggen. Hoofdinspecteur Christopher Foyle (Michael Kitchen) gaat op zoek naar gerechtigheid in Hastings, waar de chaos van de oorlog misdaden blootlegt die geworteld zijn in hebzucht, angst en verraad.

Met hulp van zijn trouwe chauffeur Samantha Stewart (Honeysuckle Weeks) en oorlogsveteraan Paul Milner (Anthony Howell) duikt Foyle in zaken vol spionage, politieke intriges en persoonlijk verlies. Elk verhaal zit vol historische details en laat zien hoe de oorlog zelfs de meest gewone levens verandert.

De serie van Anthony Horowitz combineert historische precisie met subtiel drama en schetst een indringend portret van een land dat worstelt met zijn geweten en een detective die weigert gerechtigheid het volgende slachtoffer te laten worden.

'The Count of Monte Cristo' gaat in première op zondag 28 december om 21.00 uur op BBC NL

Vaak omschreven als een van de grootste wraakverhalen ooit, brengt 'The Count of Monte Cristo' Alexandre Dumas’ klassieke avonturenroman tot leven in een meeslepende nieuwe verfilming.

Op de vooravond van zijn huwelijk met de liefde van zijn leven wordt Edmond Dantès (Sam Claflin – 'The Hunger Games: Catching Fire', 'Me Before You') gepromoveerd tot kapitein. Maar drie egoïstische mannen trekken zijn toekomst onderuit om hun eigen belangen te dienen. Ze beschuldigen hem vals van samenzwering met de Bonapartisten en laten hem opsluiten in de eilandgevangenis Château d’If. Vijftien jaren van wanhoop verstrijken, tot Edmond in de gevangenis de wijze Abbé Faria ontmoet. De oudere man deelt zijn kennis met hem, inclusief het geheim van een verborgen schat. Na een gedurfde ontsnapping vindt Edmond de schat en keert hij terug als de rijke, mysterieuze graaf van Monte Cristo. Nog steeds verteerd door het verlies van zijn grote liefde zint hij twintig jaar later op wraak. Hij neemt het op tegen de drie mannen die hem zonder geweten hebben verraden en laat hun daden één voor één op hen terugslaan.

'Ripper Street' seizoen 3 gaat in première op woensdag 31 december om 21.00 uur op BBC NL

'Ripper Street' keert in december terug naar BBC NL met het derde seizoen. Matthew Macfadyen ('Succession') vertolkt opnieuw de rol van inspecteur Reid, Jerome Flynn ('Game of Thrones') speelt de pas gepromoveerde inspecteur Bennet Drake, en Adam Rothenberg ('Law and Order') kruipt opnieuw in de huid van kapitein Homer Jackson.

Vier jaar zijn verstreken sinds Reid aan Drake vroeg om Jedediah Shine te doden. Sindsdien is het trio uiteengevallen: Drake verhuisde naar Manchester voor een nieuwe start als inspecteur, Jackson herviel in oude gewoontes, en Reid waakt met obsessieve toewijding over Whitechapel, tot zorg van hoofdinspecteur Abberline.

Ondertussen heeft Long Susan haar banden met Jackson verbroken en bouwde ze Silas Duggans misdaadimperium om tot een zogenaamd filantropisch vastgoedbedrijf. Maar haar ambities hebben een prijs, want haar advocaat Ronald Capshaw manipuleert op de achtergrond de gebeurtenissen.

Hun wegen kruisen opnieuw na een zware treinramp op de nieuwe Leman Street-brug. Het onderzoek brengt Reid, Drake en Jackson weer samen. Samen worden ze geconfronteerd met hun verleden en moeten ze de verborgen misdaden van Long Susan en Capshaw ontrafelen.

In december kan je op BBC NL blijven kijken naar:

- 'Sister Boniface Mysteries' seizoen 4: elke zondag om 21.00 tot en met 21 december

- 'Harry Wild' seizoen 4: elke vrijdag om 21.00 tot en met 26 december

- 'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 4: elke werkdag om 20.00 tot en met 2 december

- 'Lynley': elke dinsdag om 21.00 tot en met 30 december

- 'Professor T' seizoen 4: elke donderdag om 21.00 tot en met 18 december

- 'Foyle’s War': elke zaterdag om 20.00 tot en met 20 december

- 'All Creatures Great and Small' seizoen 6: elke maandag om 21.00 tot en met 29 december