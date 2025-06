KRO-NCRV brengt eeuwenoude geloofstraditie uit Maastricht in beeld

Eens in de zeven jaar verandert Maastricht in een stad vol rituelen, verhalen en verbondenheid. De Heiligdomsvaart is een uniek religieus en cultureel evenement dat mensen van alle leeftijden en achtergronden samenbrengt.

KRO-NCRV doet aankomende week uitgebreid verslag van deze bijzondere traditie met drie programma’s die de betekenis van de Heiligdomsvaart laten zien: een persoonlijk Geloofsgesprek, een live Eucharistieviering en een sfeervol verslag van de indrukwekkende processie. In samenwerking met de regionale omroep L1 worden drie bijzondere uitzendingen verzorgd rondom deze eeuwenoude traditie.

Geloofsgesprek – zondag 15 juni, 09.45 uur op NPO 2

Voorafgaand aan de viering is er het Geloofsgesprek waarin moeder Monique Voncken en dochter Maud Geelen vertellen over hun generatieslange betrokkenheid bij de Heiligdomsvaart. Zij delen hun persoonlijke ervaringen en lichten toe hoe deze traditie mensen in Maastricht met elkaar verbindt. Het thema van deze editie luidt dan ook treffend: Wees een bruggenbouwer.

Eucharistieviering – zondag 15 juni, 10.00 uur op NPO 2 en NPO 1 Extra

Aansluitend zendt KRO-NCRV de Pontificale Hoogmis uit, live vanuit de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Hoofdcelebrant is mgr. Ron van den Hout, bisschop van Roermond. De viering wordt muzikaal omlijst door Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heijkers, met organist Marcel Verheggen. De uitzending duurt tot 11.00 uur op NPO 2 en is volledig te volgen op NPO 1 Extra en via het YouTube-kanaal van KRO-NCRV Katholiek.

Verslag Heiligdomsvaart – vrijdag 20 juni, 17.10 uur op NPO 1

Op vrijdag 20 juni zendt KRO-NCRV een verslag uit van de Heiligdomsvaart in Maastricht. Dit is een indrukwekkende ommegang die maar eens in de zeven jaar plaatsvindt. Tijdens deze processie worden de relieken, dat zijn overblijfselen of voorwerpen die verbonden zijn aan een heilige, van Sint Servaas door de stad gedragen. Sint Servaas was de eerste bisschop van Maastricht en wordt gezien als de oudste heilige van Nederland.

De stoet trekt door de straten van de stad en bestaat uit honderden mensen: gelovigen, muziekkorpsen, dragers in traditionele kleding en vertegenwoordigers van kerkgemeenschappen. Het is een bijzonder moment waarin geloof, geschiedenis en verbondenheid samenkomen. Voor veel Maastrichtenaren is het een emotionele en trotse gebeurtenis, die jong en oud met elkaar verbindt. De ommegang is onderdeel van een tien dagen durend programma vol kerkelijke, culturele en sociale activiteiten die de stad in het teken zetten van ontmoeting en traditie.