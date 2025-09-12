Kleurrijke traditie Bloemencorso Zundert te zien bij MAX

Ook dit jaar is de kleurrijke traditie van Bloemencorso Zundert te zien bij MAX. De imposante praalwagens, volledig bedekt met honderdduizenden dahlia's, worden met de hand voortgeduwd door de straten van Zundert.

De presentatie is in handen van Mascha de Rooij en samen met Steven van Erck verzorgt ze het commentaar van de bonte stoet.

Twintig Zundertse buurtschappen nemen het tijdens het corso tegen elkaar op en bouwen maandenlang aan de gigantische corsowagens, die maximaal negen meter hoog en negentien meter lang mogen zijn. Honderden vrijwilligers – jong en oud – steken samen duizenden uren in het ontwerpen, lassen, plakken en steken van de wagens. Mascha de Rooij: 'Zoveel creativiteit, samenwerking en oog voor detail. Het is elk jaar weer een belevenis om dat van dichtbij te mogen meemaken.'

'Bloemencorso Zundert', zaterdag 13 september om 11.05 uur bij Omroep MAX op NPO 1.