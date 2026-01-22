'Kirsten van Teijn: CLUB QUEERSTEN' vrijdag op NPO 3

Kirsten is performer, programmeur en pionier in één. Tijdens 'CLUB QUEERSTEN' versmelten al die rollen, breekt ze met conventies, en ontstaat er iets nieuws. Ze host niet alleen, maar ze herschrijft het script van haar veelgeprezen voorstelling 'JALOEZIE IS EEN BITCH'.