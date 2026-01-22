'Kirsten van Teijn: CLUB QUEERSTEN' vrijdag op NPO 3

Actrice uit 'De Kotmadam' overleden
donderdag 22 januari 2026

Kirsten is performer, programmeur en pionier in één. Tijdens 'CLUB QUEERSTEN' versmelten al die rollen, breekt ze met conventies, en ontstaat er iets nieuws. Ze host niet alleen, maar ze herschrijft het script van haar veelgeprezen voorstelling 'JALOEZIE IS EEN BITCH'.

Niet door herhaling, maar door heruitvinding. Van burlesque tot drag, van paaldans tot performancekunst die de grenzen van gender, vorm en genre opzoekt: de voorstelling is een vrijplaats voor het ongehoorde en het ongetemde. De show is daarmee niet alleen een cultureel statement, maar ook een podiumpolitiek gebaar. We are here, we are queer, and we are not going anywhere.


'Kirsten van Teijn: CLUB QUEERSTEN', vrijdag 23 januari om 21.57 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
'Winter Vol Liefde' (VTM)

Kevin heeft een verrassing voor Aurore, terwijl Anne-Marie en Dirk samen de Oostenrijkse bergen intrekken. In Zermatt wil skilerares Saar een gesprek met Robbe. Ondertussen is Nicolas tijdens een romantische date eerlijk tegen Frauke.

'Winter Vol Liefde', om 20.40 uur op VTM.

