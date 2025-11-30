Jubileumaflevering 'Podium Dans' duikt in geschiedenis van de dans

'Podium Dans', het NTR-programma over dans dat sinds 2016 unieke kijkjes achter de schermen van dansgezelschappen laat zien, beleeft maandag 1 december zijn 100e aflevering.

In deze speciale aflevering komen de drie artistiek leiders van de grootste dansgezelschappen van Nederland aan het woord: Ted Brandsen (Het Nationale Ballet, Amsterdam), Emily Molnar (Nederlands Dans Theater, Den Haag) en Roel Voorintholt (Introdans, Arnhem). Geïllustreerd door bijzondere beelden belichten zij de geschiedenis van hun gezelschappen en daarmee van de dans in Nederland.

De afgelopen 99 afleveringen zagen we in 'Podium Dans' altijd één choreograaf per aflevering. Wat drijft een choreograaf, hoe ontstaat een voorstelling, hoe werkt het creatieproces? Deze 100e aflevering is iets anders van opzet. Met drie toonaangevende artistiek leiders wordt dieper ingegaan op de geschiedenis en ontwikkeling van de dans in Nederland. Maar ook wordt getoond hoe de dans met de tijdgeest is mee veranderd. Het klassieke ideaal van het perfecte danslichaam is immers allang niet meer vanzelfsprekend.

Ted Brandsen vertelt in deze 100e aflevering o.a. over de invloedrijke eerste artistiek leider van Het Nationale Ballet Sonia Gaskell en de grote Nederlandse choreografen Hans van Manen en Rudi van Dantzig. Hij staat speciaal stil bij Van Dantzigs ballet Monument voor een gestorven jongen uit 1965, over de worsteling van een adolescent met zijn homoseksualiteit. Het baarde nationaal en internationaal veel opzien. Brandsen: 'Het leidde er zelfs toe dat de grote wereldster Rudolf Nurejev naar Amsterdam trok omdat hij dit ballet wilde dansen.'

Intussen was ook Het Nederlands Dans Theater in Den Haag in opkomst. Opgericht door vanuit Het Nationale Ballet ‘overgelopen’ dansers die het niet eens waren met het strenge beleid van Gaskell, ontwikkelde het NDT zich spectaculair. Artistiek leider Emily Molnar vertelt hoe het NDT de grenzen van het klassieke ballet opzocht en legt uit waarom met name de komst van de Tsjechische choreograaf Jiří Kylián naar het NDT hierbij zo belangrijk was.

De afgelopen decennia zien we hoe de danswereld mee verandert met de maatschappij. Denk aan de invloed van de urban dansscene, thema’s als inclusiviteit en het niet-perfecte danslichaam. Introdans uit Arnhem, het derde grote dansgezelschap van Nederland, vervult hierin een voortrekkersrol. Artistiek leider Roel Voorintholt memoreert de eerste keer dat een danser in een rolstoel te zien was: 'Daar moesten mensen enorm over nadenken. Je gaat niet naar Introdans om iemand in een rolstoel te zien.'

Over 'Podium Dans'

Doordat er inmiddels 100 afleveringen zijn gemaakt is van 'Podium Dans' een database ontstaan van onschatbare waarde. Geïnteresseerden in dans, wereldwijd, bezoeken regelmatig de site met alle 100 afleveringen.

Dansdocenten van verschillende opleidingen bieden de serie aan hun studenten aan om ze kennis te laten maken met verschillende choreografen. Omdat de serie sinds 2024 ook op NPO 2 wordt uitgezonden, komen alle afleveringen nu ook op NPO Start terecht. Zo kan nog een veel grotere groep geïnteresseerden in dans de hele serie bekijken.

'Podium Dans' wordt gemaakt door Manon Lichtveld en Bas Westerhof en wordt geproduceerd door Beat The Dutch Films in opdracht van NTR. In eerste instantie werd 'Podium Dans' alleen uitgezonden op NPO 2 extra, maar sinds vorig jaar is de serie ook te zien op NPO 2 en NPO Start.

De 100e 'Podium Dans' is maandag 1 december te zien om 15.20 uur bij de NTR op NPO 2 en daarna op NPO Start.