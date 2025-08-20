Indringende reddingsverhalen in 'Yorkshire Air 999' bij de EO

In de Britse documentaireserie 'Yorkshire Air 999' volgen kijkers de levensreddende inzet van de Yorkshire Air Ambulance achter de schermen. Dit gespecialiseerde team van piloten, paramedici en artsen staat dag en nacht klaar om levens te redden in de uitgestrekte en vaak moeilijk bereikbare regio Yorkshire.

Van de heuvels van de Yorkshire Dales tot de drukke steden en de lange kustlijn: met zes miljoen inwoners is Yorkshire een uitgestrekt gebied waar de twee traumahelikopters worden ingezet bij uiteenlopende noodgevallen.

Van zware verkeersongevallen en arbeidsongevallen tot bergbeklimmers en wandelaars die in het ruige, onherbergzame landschap in de problemen raken. Kinderen die ernstig gewond raken, sporters na zware valpartijen en patiënten met acute medische problemen – zoals een hartstilstand of beroerte – krijgen met spoed hulp.

Elke aflevering laat zien hoe het team onder grote tijdsdruk levens redt en brengt nieuwe verhalen van moed, vakmanschap en hoop, midden in de hectiek van het noodlot.

'Yorkshire Air 999', vanaf donderdag 21 augustus om 22.05 uur bij de EO op NPO 3.