Indringende reddingsverhalen in 'Yorkshire Air 999' bij de EO

woensdag 20 augustus 2025

In de Britse documentaireserie 'Yorkshire Air 999' volgen kijkers de levensreddende inzet van de Yorkshire Air Ambulance achter de schermen. Dit gespecialiseerde team van piloten, paramedici en artsen staat dag en nacht klaar om levens te redden in de uitgestrekte en vaak moeilijk bereikbare regio Yorkshire.

Van de heuvels van de Yorkshire Dales tot de drukke steden en de lange kustlijn: met zes miljoen inwoners is Yorkshire een uitgestrekt gebied waar de twee traumahelikopters worden ingezet bij uiteenlopende noodgevallen.


Van zware verkeersongevallen en arbeidsongevallen tot bergbeklimmers en wandelaars die in het ruige, onherbergzame landschap in de problemen raken. Kinderen die ernstig gewond raken, sporters na zware valpartijen en patiënten met acute medische problemen – zoals een hartstilstand of beroerte – krijgen met spoed hulp.

Elke aflevering laat zien hoe het team onder grote tijdsdruk levens redt en brengt nieuwe verhalen van moed, vakmanschap en hoop, midden in de hectiek van het noodlot.

'Yorkshire Air 999', vanaf donderdag 21 augustus om 22.05 uur bij de EO op NPO 3.


Persbericht EO
https://www.eo.nl/
Meer artikels over Evangelische Omroep
  • 20:50
    Het Huis
    06:00
    Zig & Sharko
  • 20:10
    Alhambra: the lost paradise
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    04:55
    Geen uitzending
  • 20:30
    Met Vier in Bed
    05:30
    Geen uitzending
  • 20:35
    UEFA Champions League
    02:45
    Geen uitzending
  • 20:30
    Schindler's List
  • 20:35
    A Perfect Getaway
    07:00
    Willy
  • 20:35
    27 Dresses
    02:15
    The X-Files
  • 20:35
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 20:00
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Little Things
    02:40
    Neighbours: A New Chapter
  • 20:35
    The First 48
    02:15
    Geen uitzending
  • 20:35
    Het roer om
    02:50
    Love It or List It
  • 20:30
    Homicide: Hours to Kill
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:23
    CEO van mijn leven
    04:28
    Herhalingslus
  • 20:29
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Lekker Messy
    02:50
    De Zomertafel
  • 20:00
    Father Brown
    02:00
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 20:35
    Only Murders in the Building
    02:30
    First Dates Australia
  • 20:35
    Van onschatbare waarde
    02:00
    EenVandaag
  • 20:30
    Silent Witness
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:20
    De Gevaarlijkste Wegen
    02:00
    All Inclusive Curaçao