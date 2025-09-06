Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'
'Komen Eten' voor één keer met de ongezouten commentaar van tante Carine

'Ik Vertrek voor de Liefde' trekt naar Noorwegen

zaterdag 6 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

Wat als jouw geliefde niet in Nederland woont? Zes stellen worden gevolgd die hun hart achterna reizen om bij hun grote liefde in het buitenland te zijn.

Alles draait om de kracht van ware liefde. Is deze sterk genoeg om alle hobbels van een emigratie te overwinnen en een nieuw leven op te bouwen?


Door een verkeerde swipe op Tinder komt de Brabantse Gäby in contact met Venise, die blijkt te wonen in Noorwegen. Hoewel Gäby in het verleden al na twee dagen heimwee had, besluit deze workaholic haar kantoorbaan in Brabant op te geven voor de liefde. Ze start haar nieuwe leven op een Noorse schapenboerderij met vakantiewoningen in het fjordengebied.

'Ik Vertrek voor de Liefde', zondag 7 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.


Ik Vertrek voor de liefde op tv
Zondag 7 september 2025 om 20u30  »
NPO 3
Als Gaby op Tinder per ongeluk naar rechts swipet, heeft ze tot haar verbazing een match met Venise. Een week later al ontmoeten de vrouwen elkaar in Noorwegen, waar Venise woont.
Maandag 8 september 2025 om 01u20  »
NPO 3
Als Gaby op Tinder per ongeluk naar rechts swipet, heeft ze tot haar verbazing een match met Venise. Een week later al ontmoeten de vrouwen elkaar in Noorwegen, waar Venise woont.
Woensdag 10 september 2025 om 22u00  »
NPO 3
Als Gaby op Tinder per ongeluk naar rechts swipet, heeft ze tot haar verbazing een match met Venise. Een week later al ontmoeten de vrouwen elkaar in Noorwegen, waar Venise woont.
Zondag 14 september 2025 om 20u15  »
NPO 3
Lindsey leert haar grote liefde Zack kennen op het Amerikaanse festival Burning Man. Al snel besluit ze naar Orange County te verhuizen. Lindsey runt een bedrijf in psychedelica, terwijl Zack in Amerika een 'mushroom farm' heeft.
Woensdag 17 september 2025 om 22u10  »
NPO 3
Lindsey leert haar grote liefde Zack kennen op het Amerikaanse festival Burning Man. Al snel besluit ze naar Orange County te verhuizen. Lindsey runt een bedrijf in psychedelica, terwijl Zack in Amerika een 'mushroom farm' heeft.

