'Ik Vertrek' volgt Mitch en Kevin naar Spanje

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

De 24-jarige jeugdvrienden Mitch en Kevin hebben hun banen opgezegd en zijn in een camper naar Spanje vertrokken. Wat begon als een roadtrip, wordt nu een ondernemersdroom: het openen van een Nederlandse bar in La Marina, nabij Alicante. Ze hebben een verlaten Chinees restaurant bemachtigd en verbouwen het tot een 'gezellige kroeg met een Ibiza-vibe'.

Ondanks weinig horeca-ervaring klussen ze zelf en hopen de bar met Koningsdag te openen. Hun surrogaatmoeder Belinda ondersteunt ze met eten, was en mentale steun. Maar de deadline komt dichterbij en de problemen stapelen zich op.

'Ik Vertrek', zaterdag 6 september om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.