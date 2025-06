Het wordt precisiewerk in 'Geheimen van het Museum'

Het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is 's werelds eerste publiek toegankelijke kunstdepot. De deuren gaan nu open voor een exclusief kijkje achter de schermen. Verhalen achter de kunstwerken worden onthuld door medewerkers en experts die vol passie de collectie onderhouden.

Lukt het om de druipsporen die onverwacht op een schilderij van Vincent van Gogh tevoorschijn kwamen, succesvol te verwijderen? Kwetsbare eeuwenoude prenten van de fameuze Vlaamse kunstenaar Bruegel gaan in bad, in de hoop ze toonbaar te krijgen voor een prestigieuze internationale tentoonstelling. En een fikse tegenvaller in het onderzoek naar de mysterieuze glasziekte die het museum al jaren bezighoudt.

'Geheimen van het Museum', donderdag 19 juni om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.