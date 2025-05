Het Gelders Bloedorkest in 'Andere Tijden'

Eind jaren zestig heeft het centrum van Arnhem te maken met een explosie aan geweld, intimidatie, prostitutie en ondermijning van het gezag. Het straatbeeld in het Spijkerkwartier en de Korenmarkt verandert volledig nu de onderwereld regeert.

De politie staat machteloos, bewoners en ondernemers voelen zich niet langer veilig. Het loopt zo uit de hand dat er een speciale politie-eenheid in het leven wordt geroepen: De Groep Bijzondere Opdrachten. Zij moeten hier een einde aan maken. En dat doen ze, mét onorthodoxe methodes.

De Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) bestond uit speciaal getrainde agenten die razendsnel ingrepen bij incidenten. De GBO was onder leiding van de dan nog piepjonge Jan Wilzing: 'Als wij optraden was er eigenlijk altijd sprake van een brandhaard. Er gebeurde altijd iets bijzonders en dan moest je improviseren. En in die improvisaties wilde het best nog eens een keer gebeuren dat het uit de hand liep. Dat er net even ietsje te hard werd opgetreden. En dat is ons met enige regelmaat verweten in die tijd. Maar mijn credo was: beter korte pijn dan lange smart.'

Door hun methodes kreeg de eenheid al snel de bijnaam Het Gelders Bloedorkest. Maar leidde die aanpak er daadwerkelijk toe dat de politie opnieuw de baas op straat werd?

'Andere Tijden: Het Gelders Bloedorkest'