Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
'De Warmste Week 2026' trekt naar Mechelen: De Nekker als warm kloppend hart
Cupido schiet twee keer raak in 'Winter Vol Liefde'

Goedele Liekens is zaterdag 'De Geknipte Gast'

vrijdag 27 februari 2026
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Psychologe, seksuologe en senator Goedele Liekens (63) is al jaren een bekend gezicht in Vlaamse en Nederlandse media. Niet zelden gebruikt ze haar stem om op te komen voor minderheden en maakt ze taboes bespreekbaar.

Liekens strijdt voor vrouwenrechten en tegen seksueel geweld en uitbuiting. Precies veertig jaar geleden werd ze bekend door haar verkiezing tot Miss België, maar die bekendheid groeide vooral door haar werk op radio en televisie. In gesprek met Eus spreekt ze open over haar persoonlijke leven: over de moeilijke keuzes, ziekte, verlies, verdriet en de kunst om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden.


'De Geknipte Gast', zaterdag 28 februari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Flikken Maastricht - Seizoen 19 (DVD)
DVD
Alf - Complete Collection (DVD)
DVD
Chernobyl (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.

'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:35
    Flikken Maastricht
    16:20
    Hotel Romantiek
  • 16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
    17:40
    The Office
  • 16:05
    De Smurfen
    16:20
    100% Wolf: De legende van de maansteen
  • 16:05
    Cheers
    16:40
    Winter Vol Liefde
  • 15:45
    GPs: Behind Closed Doors
    16:40
    Ik Vertrek
  • 15:50
    That's My Boy
  • 16:10
    Xena: Warrior Princess
    17:00
    24
  • 16:05
    Baywatch
    16:55
    Suits
  • 15:50
    Joe
    16:20
    Geen uitzending
  • 15:15
    De Tafel van Gert
    16:25
    De Moeite Waard?!
  • 16:10
    This Is Us
    17:00
    Walker
  • 15:35
    NCIS: Los Angeles
    16:30
    Brooklyn Nine-Nine
  • 15:40
    The Block Australia
    17:00
    Love Island UK
  • 16:15
    World's Most Evil Killers
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 16:10
    Ver Gevorderd
    16:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 16:10
    Loďc zot van koken weekmenu
    17:05
    Sarah's Sweet Table
  • 15:40
    The Doctor Blake Mysteries
    16:50
    Call the Midwife
  • 16:00
    Prison Break
    16:55
    Below Deck Sailing Yacht
  • 15:35
    TV Monument
    16:35
    Ik mis je
  • 16:10
    Bak mee met MAX
    16:23
    Wilde Ganzen
  • 15:35
    Wiplala
    17:05
    Peperbollen