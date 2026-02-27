Goedele Liekens is zaterdag 'De Geknipte Gast'
Psychologe, seksuologe en senator Goedele Liekens (63) is al jaren een bekend gezicht in Vlaamse en Nederlandse media. Niet zelden gebruikt ze haar stem om op te komen voor minderheden en maakt ze taboes bespreekbaar.
Liekens strijdt voor vrouwenrechten en tegen seksueel geweld en uitbuiting. Precies veertig jaar geleden werd ze bekend door haar verkiezing tot Miss België, maar die bekendheid groeide vooral door haar werk op radio en televisie. In gesprek met Eus spreekt ze open over haar persoonlijke leven: over de moeilijke keuzes, ziekte, verlies, verdriet en de kunst om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden.
'De Geknipte Gast', zaterdag 28 februari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.
Kijktip van de dag
Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.
'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.