Goedele Liekens is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Psychologe, seksuologe en senator Goedele Liekens (63) is al jaren een bekend gezicht in Vlaamse en Nederlandse media. Niet zelden gebruikt ze haar stem om op te komen voor minderheden en maakt ze taboes bespreekbaar.