Gemeentelijke geldzaken onder de loep in 'Meldpunt Actueel Debat'

woensdag 4 maart 2026
Foto: MAX - © Annemieke van der Togt 2026

Wat bepaalt een stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? In aanloop naar 18 maart debatteren in 'Meldpunt Actueel Debat' gemeenteraadsleden uit het hele land met elkaar over kwesties die voor vijftigplussers van belang zijn.

Daarbij gaat het om zowel landelijke als lokale thema's. Prominente politici en experts reageren weer op de debaters. Donderdag gaat het debat over de gemeentelijke financiën en zijn te gast: Claire Martens-America, Tweede Kamerlid van de VVD en Martin Visser, econoom en columnist van De Telegraaf.


Huiseigenaren hebben misschien met verbazing gekeken naar de gestegen onroerendzaakbelasting. Gemeenten moeten de komende jaren harde en soms impopulaire maatregelen nemen nu ze minder geld krijgen van de Rijksoverheid, maar wel meer taken moeten vervullen die het Rijk bij ze neerlegt, zoals jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten kunnen die extra taken alleen uitvoeren door meer te bezuinigen, waardoor bijvoorbeeld een buurthuis moet sluiten of een bibliotheek verdwijnt. Of de gemeente verhoogt de gemeentelijke belastingen nog verder om het financiële gat te dichten.

Welke keuzes worden gemaakt, hangt af van de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten. En daarin heef de kiezer een belangrijke stem op 18 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Welke keuzes worden in gemeentes gemaakt en hoe komen deze tot stand? Raadsleden uit het hele land gaan in deze uitzending met elkaar in debat over financiële keuzes, aan de hand van scherpe stellingen. Verder zijn Tweede Kamerlid Claire Martens-America (VVD) te gast en econoom en Telegraaf-columnist Martin Visser. De presentatie is in handen van Elles de Bruin en Charlotte Nijs.

'Meldpunt Actueel Debat', donderdag 5 maart om 20.30 uur bij MAX op NPO 2.



NU en STRAKS op tv

  • 09:00
    Radio 2 op VRT 1: WinWin
    01:30
    Journaallus
  • 09:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 09:39
    Stoppeltje
    06:00
    Tik Tak
  • 09:30
    Open keuken met Sandra Bekkari
    00:25
    Telefacts
  • 08:00
    Geen uitzending
    00:55
    Interrogation Raw
  • 09:00
    Geen uitzending
    00:30
    S.W.A.T.
  • 07:00
    Willy
    00:10
    Fare Dodgers: At War With The Law
  • 09:15
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 09:30
    Geen uitzending
    00:40
    Are You Being Served?
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 09:25
    SkyMed
    01:00
    Brilliant Minds
  • 09:20
    NCIS: Los Angeles
    02:40
    Geen uitzending
  • 09:35
    Love Island UK
    01:25
    Bake Off Vlaanderen
  • 09:35
    World's Most Evil Killers
  • 04:10
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:32
    Aan de wand
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:05
    De Chalet aan de Semois
    01:15
    A la carte
  • 08:55
    Midsomer Murders
    01:25
    DCI Banks
  • 09:25
    NCIS
    02:00
    Blowing LA
  • 09:40
    NOS Journaal
    02:31
    NOS Journaal Laat
  • 09:30
    Zentijd
    01:30
    Buitenhof
  • 09:35
    Raad eens hoeveel ik van je hou
    01:30
    NOS Studio Sport