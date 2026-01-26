'Focus' over het vergeten broeikasgas methaan

Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
maandag 26 januari 2026

CO₂ krijgt veel aandacht, maar methaan is veel sterker en de hoeveelheid in de atmosfeer blijft stijgen. Het lekt uit olie- en gaswinning, moerassen, rivieren, vuilnisbelten en vee.

Hoe voorkomen we dat opwarming van de aarde uit de hand loopt? In 'Focus', het wetenschapsprogramma van de NTR, gaat Petra Grijzen op onderzoek uit.


Wetenschappers werken aan oplossingen om de uitstoot van dit vergeten broeikasgas terug te dringen. Aardatmosfeeronderzoeker Jochen Landgraf speurt op wereldschaal naar grote uitstoters met behulp van satellieten. Zijn team aan het Nederlandse instituut voor ruimteonderzoek (SRON) ontwikkelt momenteel een nieuwe satelliet, die nauwkeurig meet waar methaan vrijkomt.

Wageningse onderzoekers Anouk van Breukelen en Sanne van Gastelen werken aan emissiearme koeien. Kunnen we ervoor zorgen dat koeien minder methaan uitademen door slim te fokken en aanpassingen in het dieet?  

En aan de Radboud Universiteit doet aquatisch ecoloog Sarian Kosten onderzoek naar opborrelende bubbels van methaan uit meren en rivieren. In bepaalde waterplanten ziet ze een mogelijke natuurlijke oplossing om de uitstoot te verminderen. 

'Focus', dinsdag 27 januari om 21.20 uur bij de NTR op NPO 2.


