Experts in 'Meldpunt Actueel': kabinetsbeleid nodig voor verouderende samenleving

donderdag 13 november 2025
Om de vergrijzing het hoofd te bieden moet het nieuwe kabinet stappen zetten, want de afgelopen twee jaar is er op dit gebied weinig vooruitgang geboekt. Dat is de conclusie van experts, bijna twee jaar na de eerste serie 'De Toekomst Is Grijs' van Omroep MAX.

Eind november komt op die serie een vervolg. In 'Meldpunt Actueel' de aftrap.


Politiek Den Haag kijkt in de praktijk vooral naar de korte termijn. 'Partijen lijken te verharden in hun standpunten, en minder een inhoudelijk debat op basis van kennis en feiten te voeren om de grote vraagstukken aan te pakken', stelt Marie-Jeanne Boltong van de Raad voor Ouderen in de komende uitzending van 'Meldpunt Actueel'. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ziet dat regelgeving minder complex moet zijn, om initiatieven van ouderen zelf in de praktijk te kunnen brengen. Want er is wel degelijk animo om bijvoorbeeld andere woonvormen te initiëren.

Al jaren verschijnt rapport na rapport over de toename van het aantal ouderen en de gevolgen die dat heeft voor onze samenleving. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de samenleving inmiddels ingericht is om de vergrijzing op te vangen. Maar is dat zo? 

In 2024 besteedde MAX aandacht aan de vergrijzing in de documentaireserie 'De Toekomst is Grijs' en een reeks debatten daarover. Vandaag volgt in 'Meldpunt Actueel' de aftrap voor een nieuwe vierdelige reeks van 'De Toekomst is Grijs' die vanaf donderdag 27 november wordt uitgezonden.

Elles de Bruin spreekt in 'Meldpunt Actueel' over te nemen maatregelen in de verouderende samenleving met Marie-Jeanne Boltong van de Raad van Ouderen, Harry Platte van Woonzorg Nederland en huisarts Toosje Valkenburg.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 14 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Vrijdag 14 november 2025 om 19u50
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 15 november 2025 om 13u55  »
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Vrijdag 21 november 2025 om 19u50  »
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 22 november 2025 om 13u55  »
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

