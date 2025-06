EO staat stil bij herdenking afschaffing slavernijverleden en 1700 jaar Nicea

In juni zijn er dit jaar twee bijzondere kerkelijke herdenkingen in Nederland waar de EO verslag van doet. Op zondag 15 juni staat het programma in het teken van 1700-jarig bestaan van de geloofsbelijdenis van Nicea.

Kijkers gaan in dit programma zowel naar de viering vanuit de Sint-Janskerk in Gouda, als naar Nicea in Turkije waar de geloofsbelijdenis 1700 jaar geleden werd opgesteld, kijken.

Twee weken later, op zondag 29 juni, volgt de landelijke herdenkingsdienst rond Keti Koti vanuit Zwolle. Een compilatie van de dienst wordt gecombineerd met een stadswandeling van EO-presentator Jurjen ten Brinke en de Zwolse burgemeester Peter Snijders, langs plaatsen die verbonden zijn met het slavernijverleden.

Reis naar Nicea

In 2025 is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke concilie (vergadering) in Nicea werd gehouden. Deze viering georganiseerd door de Raad van Kerken, heeft als thema 'Ja, ik geloof'. Uit allerlei kerken zijn er bijdragen die de eenheid van christenen onderstrepen. Daarnaast spreken burgemeester Pieter Verhoeve en de jonge Theoloog des Vaderlands Júlia Herku.

Het programma neemt de kijker ook mee naar het historische Nicea – het huidige İznik in Turkije. Theologen Paul van Geest en Bert Jan Lietaert Peerbolte bezoeken de plekken waar het beroemde concilie plaatsvond. Wat is er nog zichtbaar van toen?

Afschaffing van de slavernij

Christenen in Nederland staan ook dit jaar uitgebreid stil bij Keti Koti en de afschaffing van de slavernij. De landelijke herdenkingsdienst is dit jaar in Zwolle met als thema ‘verbinding en hoop’. In dit programma wordt beelden uit de kerkdienst afgewisseld met een wandeling van EO-presentator Jurjen ten Brinke samen met de burgemeester van Zwolle. Samen bezoeken zij plekken in de stad die verbonden zijn aan het slavernijverleden. Wat vertellen deze plekken ons vandaag? En waar kunnen we geloof, hoop en liefde ontdekken?

EO-presentator Jurjen ten Brinke: 'Op een ontspannen en niet-veroordelende manier kijken de burgemeester van Zwolle, een historicus en een actieve bewoner naar de schaduwkanten van het koloniale verleden. Maar ze schetsen ook een hoopvolle toekomst.'

De Kerkdiensten zijn op zondag 15 en 29 juni om 11.30 te zien bij de EO op NPO 2.