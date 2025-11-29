Elke week een ander thema in december bij Paramount Network

Terwijl het jaar ten einde loopt, maakt Paramount Network de decembermaand onvergetelijk met een programmering die draait om spectaculaire themaweken.

Kijkers die willen ontsnappen aan de traditionele feestdrukte kunnen rekenen op een mix van keiharde actie, cult klassiekers en bovennatuurlijke marathons. Met een twee weken durende Tom Cruise Takeover, het angstaanjagende 'From Dusk Till Dawn Weekend' en de populaire Anti-kerstfilmweek belooft Paramount Network een goed einde van het jaar.

Tom Cruise Takeover: twee weken lang blockbusters

Maandag 24 november t/m zondag 7 december, dagelijks om 20.00 uur

Geniet twee weken lang van een marathon van Hollywood’s meest iconische actieheld: Tom Cruise. Verwacht een programma van films met zijn meest iconische rollen, waaronder:

'Mission: Impossible'-films ('II', 'Ghost Protocol', 'Rogue Nation', 'Fallout', 'Dead Reckoning');

De luchtstunts in 'Top Gun' en 'Top Gun: Maverick';

Films zoals 'The Firm', 'Edge of Tomorrow', 'Vanilla Sky', 'Days of Thunder', 'Minority Report', 'Collateral' en 'War of the Worlds'.

'From Dusk Till Dawn' Weekend

Vrijdag 12 t/m zondag 14 december om 22.30 uur

Een weekend vol cult-horror met de 'From Dusk Till Dawn'-trilogie. Elke avond duiken kijkers in de films vol actie, criminelen en vampiers van 'From Dusk Till Dawn', 'Texas Blood Money' en 'The Hangman's Daughter'.

Anti-Kerstfilmweek

Maandag 22 t/m zondag 28 december om 20.00 uur

Niet zo’n fan van traditionele kerstfilms? Dan ben je bij Paramount Network aan het juiste adres. Kijk naar een selectie anti-kerst titels met onder andere: 'Dear Santa', 'Bad Santa 2', 'The Godfather', 'Suicide Squad', 'Lara Croft: Tomb Raider', 'Transformers: Age of Extinction' en 'The Last Knight', 'Full Metal Jacket', 'Deep Impact' en 'The Running Man'.

Nog meer must-see films en series in december

Naast al deze marathons, kijk je naar een gevarieerd aanbod van films en series die zorgen voor ontspanning, spanning en een vleugje magie in de decembermaand. Elke avond om 20.00 uur zijn er iconische films te zien zoals 'Life of Pi', 'The X Files' (1998), 'The Monuments Men', 'Transformers: Rise of the Beasts', 'Road to Perdition', 'Forrest Gump', 'Bob Marley: One Love', 'Meet the Parents', 'Meet the Fockers', 'Little Fockers' en 'Bruce Almighty'.

Daarnaast kijk je overdag, elke dag naar series als 'Judge Judy' (13.00 uur), 'FBI: International' (14.30 uur), 'Charmed' (16.20 uur) en 'Buffy the Vampire Slayer' (18.00 uur). Ten slotte staan de zondagen in december in het teken van bovennatuurlijke krachten, met marathons van 'Medium', 'Charmed' en 'Buffy' van 6.00 uur tot 20.00 uur.