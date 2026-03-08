Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

In de nacht van zondag 15 op maandag 16 maart kunnen kijkers vanaf 23.30 uur Nederlandse tijd bij FilmBox terecht voor de rode loper en de live-uitreiking van de Oscars.

Voorafgaand aan de ceremonie zendt FilmBox op zaterdag 15 maart om 21.05 uur de veelgeprezen film Emilia Pérez uit. Wie de hoogtepunten van de Oscars® later wil terugzien, kan op maandag 16 maart om 20.30 uur bij FilmBox terecht voor een uitgebreide samenvatting.

Drie vrouwen, drie continenten, drie culturen. In India is Smita een zogenaamde onaanraakbare die de kost verdient met het opruimen van uitwerpselen. Ze droomt ervan haar dochter een opleiding te geven, iets wat onmogelijk lijkt. Maar ze is bereid alles op te geven voor een betere toekomst. In het Canadese Montreal is Sarah een gescheiden moeder die haar borstkankerdiagnose verborgen probeert te houden om haar geplande promotie niet in gevaar te brengen. Op het Italiaanse Sicilië probeert Giulia het pruikenatelier van haar vader ondanks vele tegenslagen open te houden.

Virginie Efira in een Frans drama over een vrouw die denkt de ware liefde gevonden te hebben, maar zich in een toxische relatie blijkt te hebben gestort. Blanche dacht geluk gevonden te hebben bij Greg, maar eenmaal in een relatie blijkt hij opvliegend te zijn. Blanche drukt haar twijfels snel weg en besluit afstand te nemen van haar familie. Ze raakt steeds meer verstrikt in het web van haar bezitterige en gevaarlijke partner.

Spionage-thriller met Chris Pine als James Reed, een ontslagen marinier die een contract tekent bij een geheime paramilitaire organisatie. Tijdens een missie in Polen rond een bioterroristische dreiging wordt zijn team uitgeschakeld en gaat Reed zelf op de vlucht. Terwijl hij door Oost-Europa wordt opgejaagd, moet hij vechten voor zijn leven en ontdekken wie hem en zijn team heeft verraden.

