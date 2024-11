Een schilderij van Cornelis Vreedenburgh in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst. Een schilderij van Cornelis Vreedenburgh komt aan bod in Slot Zeist.

De vader van de eigenaar was een Amsterdamse makelaar. Als hij de kans kreeg liet hij zich belonen door spullen aan te nemen in plaats van geld, om opgewonden thuis te komen met mooie waren. Dit schilderij was hier een van. Ook wordt een typisch Nederlands kandeelglas, ook wel kraamvrouwglas, uit 1760 getaxeerd. Kandeel is een een traditionele kraamdrank. Op het glas staat een kraamkamer afgebeeld. En hoeveel is het kwispedoor, het spuugbakje, uit Japan waard? Het is een bijzonder exemplaar, omdat de meeste uit China komen.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 24 november om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.