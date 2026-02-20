Dotan is zaterdag 'De Geknipte Gast'

Singer-songwriter Dotan (39) gaf eind vorig jaar zijn grootste Nederlandse show in jaren. Hij bracht nieuwe muziek uit en zijn wereldhit 'Home' doorbrak de grens van honderd miljoen streams. Nu staat hij aan de vooravond van een nieuwe Europese tournee waarbij hij alleen met gitaar en piano het podium opstapt.