Dotan is zaterdag 'De Geknipte Gast'
Singer-songwriter Dotan (39) gaf eind vorig jaar zijn grootste Nederlandse show in jaren. Hij bracht nieuwe muziek uit en zijn wereldhit 'Home' doorbrak de grens van honderd miljoen streams. Nu staat hij aan de vooravond van een nieuwe Europese tournee waarbij hij alleen met gitaar en piano het podium opstapt.
Het leven van de zanger is een lange zoektocht geweest naar geluk. Dotan kende naar eigen zeggen een ‘rommelige’ jeugd en worstelde lang met zijn geaardheid. Die verschillende ups en downs klinken door in zijn muziek. Met zijn nieuwste single ‘Last Goodbyes’ eert hij een overleden hartsvriendin en slaat hij een nieuw hoofdstuk open..
'De Geknipte Gast: Dotan', zaterdag 21 februari 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.
Kijktip van de dag
De knappe privédetectives Dylan, Natalie en Alex, die voor de mysterieuze Charlie werken, worden ingehuurd door miljonair Eric Knox van Knox Technologies. Het revolutionaire stemherkenningsprogramma dat hij heeft ontwikkeld, werd gestolen. De Angels brengen een bezoek aan Roger Corwin, Knox' grootste concurrent.
'Charlie's Angels', film uit 2000 met oa. Cameron Diaz, om 22.35 uur op VTM 3.