Dotan is zaterdag 'De Geknipte Gast'

vrijdag 20 februari 2026
Singer-songwriter Dotan (39) gaf eind vorig jaar zijn grootste Nederlandse show in jaren. Hij bracht nieuwe muziek uit en zijn wereldhit 'Home' doorbrak de grens van honderd miljoen streams. Nu staat hij aan de vooravond van een nieuwe Europese tournee waarbij hij alleen met gitaar en piano het podium opstapt.

Het leven van de zanger is een lange zoektocht geweest naar geluk. Dotan kende naar eigen zeggen een ‘rommelige’ jeugd en worstelde lang met zijn geaardheid. Die verschillende ups en downs klinken door in zijn muziek. Met zijn nieuwste single ‘Last Goodbyes’ eert hij een overleden hartsvriendin en slaat hij een nieuw hoofdstuk open..


'De Geknipte Gast: Dotan', zaterdag 21 februari 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.



Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
