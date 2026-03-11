Donderdag in 'Meldpunt Actueel Debat': voorrang voor hurende ouderen voor een betere doorstroming?
Welke woningen worden waar en voor wie gebouwd in de gemeente? De gemeenteraad speelt daarbij een belangrijke rol en bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart is het thema wonen een heet hangijzer.
Moeten ouderen bijvoorbeeld voorrang krijgen bij kleine, betaalbare huurwoningen, zodat hun grotere huurhuizen beschikbaar komen voor gezinnen? Daarover wordt gedebatteerd door acht raadsleden uit het hele land en te gast zijn fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Henri Bontenbal (CDA).
Nederland komt ongeveer 400.000 woningen tekort, met hoge huur- en koopprijzen als gevolg. De landelijke bouwdoelen worden jaar na jaar niet gehaald. En al zou er voldoende gebouwd worden, dan kunnen veel woningen niet voorzien worden van stroom, omdat het stroomnet overvol is. Toch hebben gemeenten mogelijkheden om hun lokale woningmarkt te beïnvloeden, zowel voor koop- als huurwoningen. Over deze keuzes gaat het laatste gemeenteraadsverkiezingsdebat van 'Meldpunt Actueel Debat'.
Voorrang senioren voor betere doorstroom
Veel ouderen blijven, na het uitvliegen van hun kinderen, in ruime woningen wonen omdat er in hun buurt geen betaalbare, kleinere appartementen zijn. Zou het helpen als gemeenten er meer laat bouwen en oudere huurders voorrang geven bij het toewijzen van deze woningen?
Jesse Klaver en Henri Bontenbal
Te gast zijn de politiek leiders Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) en Henri Bontenbal (CDA). Zij willen jaarlijks meer dan 100.000 woningen bijbouwen, bezwaarprocedures verkorten en ze zijn voor creatieve oplossingen, zoals het optoppen van bestaande gebouwen en het splitsen van woningen. Maar hoe zorgen zij ervoor dat deze nieuwe woningen betaalbaar zijn voor senioren met een smalle beurs?
Raad of Rijk?-wijzer: wie gaat waar over?
Steeds vaker blijkt dat onderwerpen die veel inwoners bezighouden niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad vallen, maar onder het Rijk en de Tweede Kamer. Tegelijkertijd zijn er thema’s waarvan wordt aangenomen dat ze landelijk zijn geregeld, terwijl ze juist tot de kerntaken van gemeenten behoren. Om duidelijkheid te scheppen in deze taakverdeling lanceert 'Meldpunt Actueel' de Raad of Rijk?-wijzer. Met deze online tool is per thema in één oogopslag te zien welke overheid verantwoordelijk is. Zo wordt inzichtelijk welke invloed lokaal kan worden uitgeoefend tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. 'We hopen dat kiezers hierdoor beter zullen begrijpen hoe de rolverdeling tussen de diverse bestuurslagen is geregeld en dat duidelijk wordt waar de kiezer bij de verkiezingen daadwerkelijk invloed op zal hebben', stelt de redactie van 'Meldpunt Actueel'. De 'Raad of Rijk?-wijzer is hier gratis te raadplegen.
'Meldpunt Actueel Debat', donderdag 12 maart om 20.25 uur bij MAX op NPO 2.
Kijktip van de dag
Wanneer reclameman Charles de knappe Lucinda ontmoet in het treinstation, beseft hij nog niet dat deze ontmoeting zijn hele leven zal veranderen. Ondanks het feit dat ze beiden getrouwd zijn en kinderen hebben, is de aantrekkingskracht langs beide kanten ontembaar groot. Hun zakenlunches veranderen al snel in dates, die op hun beurt al weer snel eindigen in de dichtstbijzijnde hotelkamer. Op een wilde nacht staat echter plots de onbekende crimineel LaRoche met een geweer in hun hotelkamer. De romantische bubbel waarin Charles en Lucinda leefden, verandert meteen in gevaarlijke en gewelddadige realiteit, erger dan hun ergste nachtmerrie.
'Derailed', film uit 2005 met oa. Jennifer Aniston, om 20.35 uur op VTM 3.