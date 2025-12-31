'Blind Getrouwd 2025': zo gaat het nu met de koppels van seizoen 10!
Acht bekende Vlamingen trekken naar Peru in tweede seizoen van 'De Rugzak'
Deze tien kandidaten gaan het avontuur van hun leven aan in 'Bestemming X'

Documentaire over Taylor Swift op nieuwsjaardag te zien

woensdag 31 december 2025

Ooit was ze een doorsnee meisje uit Pennsylvania, nu kent heel de wereld haar naam. De NPO Doc 'Taylor' vertelt het verhaal van Taylor Swift: een zelfverzekerde elfjarige die demo's langs platenstudio's brengt en vervolgens uitgroeit tot een van de invloedrijkste artiesten van deze eeuw.

Met openhartige interviews, archiefmateriaal en scherpe observaties van collega’s, journalisten en fans wordt zichtbaar gemaakt hoe Taylor Swift van een countrytalent een wereldwijde megaster wordt, waar iedereen een mening over heeft.


De documentaire geeft een inkijkje in hoe Swift een hechte gemeenschap om zich heen bouwt - de Swifties - door liedjes te schrijven die diepe herkenning oproepen, met name bij jonge meisjes. Met humor, opvallende nuchterheid en zonder zichzelf te seksualiseren viert Taylor girlhood. Ze spreekt openlijk over haar onzekerheden en biedt fans een plek waar zij zich gezien voelen. Haar talent als verhalenverteller, gevoed door de emoties en ervaringen uit haar tienerjaren, zet ze om in muziek die miljoenen bereikt.

Maar dat succes komt met een prijs: de felle kritiek, het beruchte incident tijdens de MTV Video Music Awards met Kanye West, waarbij ze publiekelijk werd vernederd, en de constante druk die jarenlang mede bepaalde hoe zij door de buitenwereld werd gezien. Toch blijft Swift steeds opnieuw opstaan en haar eigen weg volgen, met veel humor en kwetsbaarheid. Van de doorbraak met Love Story in 2008, tot en met het wereldwijde succes van haar album 1989: de documentaire 'Taylor' schetst een portret van een uitzonderlijke artiest die tegenslag telkens omzet in creatieve kracht.

Regie: Guy King
Producent: Blue Ant Studios

'Taylor', donderdag 1 januari om 22.25 uur bij de NTR op NPO 3.


Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht NTR
https://www.ntr.nl/
Meer artikels over NTR
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Radio 2 Eregalerij 2025

Isabelle A wordt geëerd voor ‘Een leven vol muziek’. Daarnaast zijn er optredens van Bart Peeters, K3, Gustaph en Nathalie Meskens. Ook het iconische nummer ‘Je t’adore’ van Kate Ryan kreeg zijn verdiende plekje in de Eregalerij. Het slotmoment is een pakkend eerbetoon aan Fred Bekky van The Pebbles met een gezamenlijke uitvoering van 'Seven Horses in the Sky'.

'Radio 2 Eregalerij 2025', om 21.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:00
    Radio 2 Top 2000
    01:55
    Live live live: de strafste optredens
  • 09:00
    De Tijdloze 100
    01:00
    Pet Shop Boys Dreamworld: The Greatest Hits Live at the Royal Arena Copenhagen
  • 09:00
    Superkat Maurice
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:00
    VLOGLAB Drama #Stories
    01:25
    Kan ik het ook?
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    S.W.A.T.
  • 07:00
    Willy
    01:20
    Geen uitzending
  • 08:35
    On the Twelfth Day of Christmas
    01:35
    JOE XMAS
  • 06:00
    Joe
    01:05
    SOS Piet
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:45
    Play kerst haardvuur 2025
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:30
    New Amsterdam
  • 09:00
    The Simpsons
    02:20
    Customer Wars
  • 09:05
    De Chalet aan zee
    02:20
    Play kerst haardvuur 2025
  • 09:05
    Snapped
    01:15
    My Life is Murder
  • 09:00
    Z-Extra
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:03
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:35
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:30
    Midsomer Murders
    01:25
    Beyond Paradise
  • 08:20
    Below Deck Mediterranean
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    NOS Journaal
    01:15
    Peter Pannekoek: Oudejaarsconference 2025
  • 09:00
    NOS Journaal met gebarentaal
    01:35
    MAX Muziekspecial - Bouke & The ElvisMatters Band
  • 09:00
    Paddington
    02:35
    Muziekfeest van het Jaar 2025