Documentaire 'Addy 75 Jaar' schetst intiem portret van modekoning Addy van den Krommenacker

Van een flamboyant leven met een verlangen naar erkenning als drijfveer tot de diepmenselijke zoektocht naar verbinding, biedt documentaire 'Addy 75 Jaar' een unieke blik op de man achter het icoon.

Het geeft een kijkje in het leven van couturier Addy van den Krommenacker, die terugblikt op zijn opmerkelijke carrière. De documentaire toont een intiem en visueel rijk portret waarin Addy reflecteert op de hoogtepunten en uitdagingen van zijn leven, en ook vooruitblikt op de toekomst.

Bekend van internationale modeshows, koninklijke bruiloften en rode lopers over de hele wereld, is Van den Krommenacker al decennialang een onmiskenbare kracht in de wereld van haute couture. Maar achter de weelderige jurken en schijnwerpers schuilt een man met vragen, herinneringen en verlangens. Addy's verhaal keert terug naar de basis waar hij in zijn bescheiden huis in het Brabantse Grave nadenkt over zijn leven, liefde, vergankelijkheid en het ongrijpbare begrip 'succes'.

De documentaire volgt Addy in aanloop naar een symbolisch hoogtepunt: een feest dat hij zelf organiseert ter ere van zijn leven en werk, zijn pièce de résistance. Tussen het selecteren van jurken, het verzenden van uitnodigingen en het ophalen van herinneringen, ontvouwt zich een gelaagd verhaal over identiteit, vergankelijkheid en de prijs van roem. Het toont zowel de extravagante modewereld als de stille momenten van introspectie. Addy’s reis voert langs de plekken die belangrijk zijn in zijn leven: van modestad Milaan, waar hij een eigen appartement heeft en deels zijn stoffen vandaan haalt, tot de bruisende stad Boedapest waar zijn creaties de catwalk sieren. Maar ook zijn eigen werkkamer en Paleis Soestdijk passeren de revue, als stille getuigen van zijn bijzondere leven.

De film is rijk aan iconische momenten en subtiele verwijzingen naar een glansrijke carrière. Maar bovenal is 'Addy 75 Jaar' een persoonlijke zoektocht naar erkenning en zichtbaarheid: wie is Addy zonder zijn jurken?

'Addy 75 Jaar', zondag 20 juli om 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 2.