Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
'De Warmste Week 2026' trekt naar Mechelen: De Nekker als warm kloppend hart
Cupido schiet twee keer raak in 'Winter Vol Liefde'

Dit zijn zaterdag de onderwerpen van 'Kassa'

vrijdag 27 februari 2026
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Amber praat met o.a. de GGD in de studio verder naar aanleiding van het 'Zembla'-onderzoek naar UF isolatieschuim en de gezondheidsrisico's daarvan.

Daarnaast pellen we de alsmaar stijgende benzineprijs af met Jimmy Dijk en duiken we in het aanschaffen van Ozempic zonder tussenkomst van een arts. Dit populaire diabetesmedicijn wordt ook veel gebruikt als effectief middel om af te vallen en ook ondernemers willen een slaatje slaan uit deze populariteit.


'Kassa', zaterdag 28 februari om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Kassa op tv
Zaterdag 28 februari 2026 om 08u40  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 28 februari 2026 om 19u00  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Woensdag 4 maart 2026 om 13u20  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 7 maart 2026 om 08u50  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 7 maart 2026 om 19u00  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Italië, 1948. De tienjarige Rocco groeit op in een bergdorp in Calabrië, tot zijn vader Salvatore, die in de steenkoolmijnen in België werkt, op een dag beslist om zijn gezin te laten overkomen naar Waterschei. Zo komt de jonge Rocco in Limburg terecht, in een vreemde omgeving met een rare taal en een andere cultuur. Rocco wil zijn zoals de andere jongeren en iets betekenen in het leven. Als rebellerende jongeman zoekt hij tegen de wil en overtuiging van zijn vader een uitweg in de muziek én in de liefde.

'Marina', film uit 2013 met oa. Matteo Simoni en Evelien Bosmans, om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:35
    Flikken Maastricht
    16:20
    Hotel Romantiek
  • 16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
    17:40
    The Office
  • 16:05
    De Smurfen
    16:20
    100% Wolf: De legende van de maansteen
  • 16:05
    Cheers
    16:40
    Winter Vol Liefde
  • 15:45
    GPs: Behind Closed Doors
    16:40
    Ik Vertrek
  • 15:50
    That's My Boy
  • 16:10
    Xena: Warrior Princess
    17:00
    24
  • 16:05
    Baywatch
    16:55
    Suits
  • 15:50
    Joe
    16:20
    Geen uitzending
  • 15:15
    De Tafel van Gert
    16:25
    De Moeite Waard?!
  • 16:10
    This Is Us
    17:00
    Walker
  • 15:35
    NCIS: Los Angeles
    16:30
    Brooklyn Nine-Nine
  • 15:40
    The Block Australia
    17:00
    Love Island UK
  • 16:15
    World's Most Evil Killers
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 16:10
    Ver Gevorderd
    16:55
    Dit Zijn De Classics van MENTpop-radio
  • 16:10
    Loďc zot van koken weekmenu
    17:05
    Sarah's Sweet Table
  • 15:40
    The Doctor Blake Mysteries
    16:50
    Call the Midwife
  • 16:00
    Prison Break
    16:55
    Below Deck Sailing Yacht
  • 15:35
    TV Monument
    16:35
    Ik mis je
  • 16:10
    Bak mee met MAX
    16:23
    Wilde Ganzen
  • 15:35
    Wiplala
    17:05
    Peperbollen