Dit zijn zaterdag de onderwerpen van 'Kassa'

Amber praat met o.a. de GGD in de studio verder naar aanleiding van het 'Zembla'-onderzoek naar UF isolatieschuim en de gezondheidsrisico's daarvan.

Daarnaast pellen we de alsmaar stijgende benzineprijs af met Jimmy Dijk en duiken we in het aanschaffen van Ozempic zonder tussenkomst van een arts. Dit populaire diabetesmedicijn wordt ook veel gebruikt als effectief middel om af te vallen en ook ondernemers willen een slaatje slaan uit deze populariteit.

'Kassa', zaterdag 28 februari om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.