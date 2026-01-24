Convoi exceptionnel: deze gezinnen rijden mee in 'Konvooi'
Vanaf vrijdag presenteert Kathleen Cools opnieuw 'Terzake'
Jens Dendoncker maakt vanavond zijn acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'

Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

zaterdag 24 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2024

Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.

Verder in het Gallo-Romeins Museum: Twee gouaches, waterverfschilderijen, gemaakt door de eerste directeur van het Rijksmuseum, een bronzen lamp uit Frankrijk en diverse mythologische prenten. Het is een beroemde reeks van 85 etsen naar Salvator Rosa’s werk, uitgegeven in Rome in 1780. En een bronzen beeld dat een karbouw, waterbuffel, voorstelt. Het is gemaakt rond 1885. Dit soort beelden werd gekocht door grote kunstverzamelaars in Europa, met name in Parijs.


'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 25 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Tussen Kunst en Kitsch op tv
Maandag 26 januari 2026 om 16u05  »
NPO 1
Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.
Zondag 25 januari 2026 om 21u25  »
NPO 1
Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.

Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Marvel Studios Cinematic Universe: Phase Two
DVD
Harry Potter - 1 - 7.2 + Fantastic Beasts 1 - 3
DVD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Kastaars! 2025

De Kastaars! zet het strafste Vlaamse mediatalent van het voorbije jaar in de kijker. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz bundelen opnieuw de krachten voor een grootse live­show op tv. Het Vlaamse publiek kon op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën: mediapersoonlijkheid, programma, fictiereeks, nieuwkomer, radioprogramma, podcast en contentcreator. Tijdens de liveshow kan er nog gestemd worden op de top 4 in de categorie 'programma'.

'Kastaars!', om 20.30 uur op VRT 1, VTM en Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:45
    Vlaanderen Vakantieland
    00:45
    Journaallus
  • 10:00
    Winterbeelden
    00:20
    A Very Royal Scandal
  • 16:30
    Quentin Blake's mooiste verhalen
  • 16:15
    Kan ik het ook?
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:15
    Familie Gillis: massa is kassa
    22:15
    Te bepalen
  • 16:25
    Zorro
    03:15
    Geen uitzending
  • 16:40
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 16:30
    9-1-1: Lone Star
    00:50
    Geen uitzending
  • 16:40
    Home Improvement
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:25
    Huizenjagers
    05:00
    Geen uitzending
  • 16:35
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 16:30
    Brooklyn Nine-Nine
    06:40
    Seal Team
  • 16:05
    Chateau Meiland
    06:25
    Embarrassing Bodies
  • 16:35
    World's Most Evil Killers
  • 16:44
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:49
    Het zelfbouwhuis
    00:00
    Oh What A Night
  • 15:55
    Het feestmenu van ..
    04:35
    Chris Cooks Cymru
  • 16:10
    Art Detectives
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 16:20
    NCIS: New Orleans
    06:40
    Storage Wars
  • 15:05
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen
    06:15
    Ik vertrek XL
  • 16:30
    De verwondering
    03:45
    Nieuwsuur
  • 15:30
    Lassie
    06:55
    Ziggy en de Zootram