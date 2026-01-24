Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.

Verder in het Gallo-Romeins Museum: Twee gouaches, waterverfschilderijen, gemaakt door de eerste directeur van het Rijksmuseum, een bronzen lamp uit Frankrijk en diverse mythologische prenten. Het is een beroemde reeks van 85 etsen naar Salvator Rosa’s werk, uitgegeven in Rome in 1780. En een bronzen beeld dat een karbouw, waterbuffel, voorstelt. Het is gemaakt rond 1885. Dit soort beelden werd gekocht door grote kunstverzamelaars in Europa, met name in Parijs.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 25 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.