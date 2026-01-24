Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'
Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.
Verder in het Gallo-Romeins Museum: Twee gouaches, waterverfschilderijen, gemaakt door de eerste directeur van het Rijksmuseum, een bronzen lamp uit Frankrijk en diverse mythologische prenten. Het is een beroemde reeks van 85 etsen naar Salvator Rosa’s werk, uitgegeven in Rome in 1780. En een bronzen beeld dat een karbouw, waterbuffel, voorstelt. Het is gemaakt rond 1885. Dit soort beelden werd gekocht door grote kunstverzamelaars in Europa, met name in Parijs.
'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 25 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Dit zie je tot de zomer bij The HISTORY Channel en Crime+Investigation
- Maandag zie je aflevering 6000 van 'Thuis'
- Zo volg je de vierde editie van de Kastaars op radio en tv
- VTM zoekt publiek voor nieuw seizoen 'So You Think You Can Dance'
- Feest in het KMSKA! 'Stukken Van Mensen' viert tiende jubileumseizoen in stijl
- EO zendt landelijke startdienst Week van gebed uit
- '3 Op Reis' met de trein van Wenen naar Amsterdam
- Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'
- Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Hengelo
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM Op 5' zaterdag over troubadour Ad de Laat
- De Lach van JOE is Tessa Wullaert! Sofie uit Harelbeke wint 6.400 euro
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
Kijktip van de dag
De Kastaars! zet het strafste Vlaamse mediatalent van het voorbije jaar in de kijker. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz bundelen opnieuw de krachten voor een grootse liveshow op tv. Het Vlaamse publiek kon op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën: mediapersoonlijkheid, programma, fictiereeks, nieuwkomer, radioprogramma, podcast en contentcreator. Tijdens de liveshow kan er nog gestemd worden op de top 4 in de categorie 'programma'.
'Kastaars!', om 20.30 uur op VRT 1, VTM en Play.