Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts in 'Tussen Kunst en Kitsch' weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst op NPO 1.

Expert Marcel Brouwer taxeert een zeldzame stoel van Han Pieck die bijna naar het containerpark is gebracht. Een schilderij van een meisje dat kralen aan het rijgen is intrigeerde de eigenaar direct. Het is gemaakt door de Amerikaanse schilder Richard Caton Woodville. Het is een zeldzaam schilderij, er zijn minder dan 20 schilderijen van hem bekend. Ook te zien in het DAF Museum: een boeddhabeeld, twee altaarpanelen en een tazza, schaaltje, dat in de categorie poppengoed behoort. Aan het einde van de 17e en in de 18e eeuw was poppengoed een hobby van de vrouw des huizes.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 11 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.