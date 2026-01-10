Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
zaterdag 10 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2024

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts in 'Tussen Kunst en Kitsch' weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst op NPO 1.

Expert Marcel Brouwer taxeert een zeldzame stoel van Han Pieck die bijna naar het containerpark is gebracht. Een schilderij van een meisje dat kralen aan het rijgen is intrigeerde de eigenaar direct. Het is gemaakt door de Amerikaanse schilder Richard Caton Woodville. Het is een zeldzaam schilderij, er zijn minder dan 20 schilderijen van hem bekend. Ook te zien in het DAF Museum: een boeddhabeeld, twee altaarpanelen en een tazza, schaaltje, dat in de categorie poppengoed behoort. Aan het einde van de 17e en in de 18e eeuw was poppengoed een hobby van de vrouw des huizes.


'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 11 januari om 21.35 uur bij AVROTROS  op NPO 1.


Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Nonkel Frans vindt dat jong talent moet worden aangemoedigd. Ondanks Niekes tegenkantingen leent hij zijn camera uit aan Rikki, die samen met de Rosse en Jeanneman een film wil maken die boven 'De Witte' uitstijgt.

'Lili en Marleen', om 19.55 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:55
    Witse
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 16:55
    Secrets of the Superagers
    18:25
    Midsomer Murders
  • 17:00
    Nachtwacht
    18:45
    De Hoppers
  • 16:55
    I Can See Your Voice
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:40
    De Eerste op de Moordplek
    18:50
    De Augurkenkoning
  • 16:20
    Zorro
    18:50
    9-1-1: Lone Star
  • 16:30
    Caught on Dashcam
    22:30
    Highlander
  • 16:25
    9-1-1: Lone Star
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:40
    The Golden Girls
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:30
    Huizenjagers
    18:45
    James & Co
  • 16:50
    NCIS
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    Brooklyn Nine-Nine
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    Chateau Meiland
    18:55
    Komen eten
  • 16:55
    World's Most Evil Killers
  • 16:33
    Trends Talk
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:59
    Hobbyklus
    19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 17:00
    De Chalet aan de Semois
    17:45
    Het feestmenu van ..
  • 17:00
    London Kills
    19:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 16:20
    NCIS: New Orleans
    17:45
    Nightcrawler
  • 16:20
    NOS Sport: Schaatsen
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    NOS Journaal 17.00 uur
    18:15
    Podium Klassiek
  • 17:05
    De lerarenkamer
    18:00
    Wordt aangekondigd