Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'.

De speld voor negligé, met oriëntaalse parels, erfde de eigenaresse van haar moeder. Dit zijn geen gekweekte parels, en dat is bijzonder, want men moet ongeveer 15.000 oesters openen om één zo’n parel te vinden. Er wordt ook een bastet, een Egyptische godin voorgesteld als een kat, getaxeerd. In de Egyptische mythologie is Bastet een tweezijdige godin. Dit specifieke beeldje is ongeveer 2500 jaar oud en stamt uit de late periode van het oude Egypte. Ook in het Oyfo Techniekmuseum: Een schilderij van Piet Ouborg en een adelsbrief uit het Oostenrijkse Keizerrijk.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 23 november om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.