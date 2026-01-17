Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch Extra'

VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
zaterdag 17 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2024

Fred Kats taxeert een pubklok uit Engeland. Deze klok is vernoemd naar de belastingwet die in 1797 werd uitgevaardigd. Deze wet legde belasting op luxe goederen, inclusief klokken. Het echtpaar is benieuwd naar de waarde.

Is het dé miskoop van de eeuw? Het glas uit Potsdam heeft van glasziekte, wat ervoor zorgt dat het uiteindelijk uiteen zal vallen. Dit glas is bijzonder omdat het de typische Potsdamse decoratietechnieken toont. En twee boeken in De Lakenhal. Het boekje Venedig is het eerste exemplaar dat Stichting De Roos uitgaf. Het tweede boek is gemaakt door M.C. Escher, de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar.


'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 18 januari om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Tussen Kunst en Kitsch op tv
Zondag 18 januari 2026 om 21u35  »
NPO 1
Een pubklok uit Engeland, een glas uit Potsdam dat last heeft van glasziekte en twee boeken: een eerste exemplaar dat Stichting De Roos uitgaf en een boek dat gemaakt is door M.C. Escher.
Maandag 19 januari 2026 om 16u05  »
NPO 1
Een pubklok uit Engeland, een glas uit Potsdam dat last heeft van glasziekte en twee boeken: een eerste exemplaar dat Stichting De Roos uitgaf en een boek dat gemaakt is door M.C. Escher.
Maandag 26 januari 2026 om 16u05  »
NPO 1
Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.
Zondag 25 januari 2026 om 21u25  »
NPO 1
Willem de Winter heeft een schilderij van de Weense kunstenaar Max Oppenheimer in handen, een kunstwerk dat Museum Leopold in Wenen overwoog in bruikleen te nemen.

