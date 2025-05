Dit zie je zaterdag in 'Gort over de Grens'

Foto: AVROTROS - © Caroline d'Hollosy 2023

Ilja Gort reist door de mooiste streken van ItaliŽ. Hij gaat op zoek naar het antwoord op zijn vragen: Hoe komen de Italianen aan hun kennis van lekker eten, van mooie wijnen, van schoonheid, en wat zegt al dat heerlijks over de Italianen zelf en over het land? Wat is het geheim van La Dolce Vita?

In de voetsporen van de Romeinse dichter Horatius trekt Ilja met paard en wagen door Puglia. Hij adopteert een lammetje en ontmoet een wijnboer die zijn wijngaard tegen druivendieven beschermt met adelaars. Hij praat met een eeuwenoude olijfboom die op Mick Jagger lijkt. Maar als hij door een mooie vrouw wordt uitgenodigd met haar mee de zee op te gaan, vergeet hij het laatste wat een wijnboer mag vergeten: zijn kurkentrekker!

'Gort over de Grens', zaterdag 17 mei om 19.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.