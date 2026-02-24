Dit zie je woensdag in 'Ik Vertrek'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 24 februari 2026

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit, de liefde of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Twee beste vriendinnen, één droom en nul kluservaring: Nienke (27) en Lysanne (31) laten de Hollandse sleur achter zich en kopen een Portugees droomhuis, vijf keer boven hun budget en zonder voorbehoud van financiering. In het pittoreske Ericeira openen ze een guesthouse waar surfers, dromers en verdwaalde Nederlanders welkom zijn. De dames spreken nauwelijks Portugees, hebben naar eigen zeggen allebei ‘een steekje los’ en een businessplan dat even ambitieus is als hun hypotheek. Of het lukt? Geen idee. Maar één ding is zeker: Nienke en Lysanne kiezen liever voor het grote avontuur dan voor de Hollandse 9-tot-5 mentaliteit.


'Ik Vertrek', vanaf woensdag 25 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.



Gorik van Oudheusden staat op een keerpunt in zijn leven. Een jeugd vol trauma's, jaren van alcoholgebruik en het gewicht van succes hebben diepe sporen nagelaten. Hij besluit rigoureus in te grijpen en kiest voor therapie, nuchterheid en zelfonderzoek, in een poging relaties te herstellen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Welke obstakels en inzichten komen kijken bij een transformatie als deze? Welke man keert terug op het podium als de strijd met zijn demonen is gestreden?

'Zwangere Guy: Dansen op de vulkaan', om 21.25 uur op VRT Canvas.

