Dit zie je woensdag in 'Ik Vertrek'
Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit, de liefde of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.
Twee beste vriendinnen, één droom en nul kluservaring: Nienke (27) en Lysanne (31) laten de Hollandse sleur achter zich en kopen een Portugees droomhuis, vijf keer boven hun budget en zonder voorbehoud van financiering. In het pittoreske Ericeira openen ze een guesthouse waar surfers, dromers en verdwaalde Nederlanders welkom zijn. De dames spreken nauwelijks Portugees, hebben naar eigen zeggen allebei ‘een steekje los’ en een businessplan dat even ambitieus is als hun hypotheek. Of het lukt? Geen idee. Maar één ding is zeker: Nienke en Lysanne kiezen liever voor het grote avontuur dan voor de Hollandse 9-tot-5 mentaliteit.
'Ik Vertrek', vanaf woensdag 25 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Een liefdevolle roadtrip met alzheimer in NPO Doc: 'Ons Campertje'
- 'Liefste Lijf': Een reeks over zichtbare en onzichtbare strijd van jonge mensen met hun lichaam
- Proximus en Flanders Classics verlengen samenwerking tot 2028
- Coaches zetten elkaar 'een hak' en voor het eerst een violiste in 'The Voice van Vlaanderen'
- Beste Olympische Winterspelen ooit voor Eurosport in Nederland
- Dit zie je woensdag in 'Ik Vertrek'
- Deze opvallende zaken zie je dinsdag in 'De Rechtbank'
- James Cooke sluit seizoen van 'JAMES & co' af met spectaculaire finale
- Dinsdag in 'Focus': zwanger dankzij de wetenschap
- Onbekend schilderij duikt op in 'Geheimen van het Museum'
- 'De Twintigers' van Klara zijn terug! Dit jong talent kleurt de toekomst van klassieke muziek, jazz en global
- Genomineerden Qmusic Top 40 Awards bekend
- JOE lanceert spannend radiospel 'Coen & Sander: Verstopt!'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Cafe Bistro Rijnbar
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
Kijktip van de dag
Gorik van Oudheusden staat op een keerpunt in zijn leven. Een jeugd vol trauma's, jaren van alcoholgebruik en het gewicht van succes hebben diepe sporen nagelaten. Hij besluit rigoureus in te grijpen en kiest voor therapie, nuchterheid en zelfonderzoek, in een poging relaties te herstellen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Welke obstakels en inzichten komen kijken bij een transformatie als deze? Welke man keert terug op het podium als de strijd met zijn demonen is gestreden?
'Zwangere Guy: Dansen op de vulkaan', om 21.25 uur op VRT Canvas.