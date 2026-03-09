Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' onder andere bewakingsbeelden van de overval op woensdag 14 januari op een juwelierszaak in Capelle aan den IJssel. De eigenaresse kreeg daarbij een mes op haar borst gericht.

Hoewel een omstander in winkelcentrum de Terp de twee daders nog probeerde omver te rijden met een winkelwagentje, konden de mannen ontkomen. De eigenaresse hoopt dat kijkers de twee verdachten herkennen.

Game Over?! Politie zoekt nepagenten

Vandaag startte de politie de brede campagne Game Over?! waarin 100 oplichters, waaronder nep-agenten, worden opgespoord. In 'Opsporing Verzocht' vanavond alvast herkenbare beelden van zo’n nep-agent, die binnen in de woning van zijn Limburgse slachtoffer werd gefotografeerd.

Overval op goudinkoop: droeg vrouwelijke overvaller een pruik?

Een goudinkoop aan de Zandstraat in Veenendaal is overvallen door een man en vrouw. Op bewakingsbeelden is te zien dat de vrouw daarbij vermoedelijk een pruik droeg. Op de bewakingscamera werd ook haar stem vastgelegd, ze dreigt haar slachtoffer te snijden als die niet meewerkt.

Update onderzoek hologram Bilthoven

Een woordvoerder van de politie vertelt in de uitzending hoe er is getipt over het 3D-model van de dader van de verkrachting van een 15-jarig meisje in Bilthoven in 2009. Vorige week werd een compositietekening en een 3D-hologram van de dader openbaar gemaakt.

Daarnaast actuele oproepen rond de zware mishandeling van een fietser in Doorn. Ook worden beelden getoond van de vechtpartij waarbij een 18-jarige in het centrum van Amsterdam in zijn buik werd gestoken. Artsen vertelden hem later dat de ambulance geen twee minuten later had moeten komen, anders had hij het niet overleefd.

'Opsporing Verzocht', maandag 9 maart om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.