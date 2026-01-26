Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
maandag 26 januari 2026
In 'Opsporing Verzocht' vanavond een interview met de echtgenote van de man die in oktober zwaargewond raakte tijdens het muziekfestival Nacht van Brabant in de Brabanthallen in Den Bosch.

De 55-jarige man kreeg van een nog altijd onbekende man een klap waardoor hij zulke ernstig hoofdletsel opliep dat hij 10 dagen in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Grote stukken van zijn persoonlijkheid en geheugen zijn nog niet teruggekeerd. Onder de 15.000 bezoekers moeten mensen zijn die de dader of de mishandeling hebben gezien. Vanavond beelden van onder meer een belangrijke getuige met wie de politie graag in contact wil komen.


Vuurwapen buitgemaakt bij woningoverval Arnhem
Bij een overval aan de Bakenbergseweg in Arnhem op vrijdag 19 september zijn de bewoners zwaar mishandeld. Een groep overvallers maakte daarbij een vuurwapen buit, dat het mannelijke slachtoffer - die sportschutter mét een vergunning is - in zijn kluis had liggen. Er zijn beelden van een verdachte die nog wordt gezocht.

Man spreekt jongeren op fatbike aan, wordt geslagen met kettingslot
De politie in Arnhem zoekt twee tieners die door het lint gingen toen een 38-jarige man ze op hun rijstijl aansprak. Ze reden 14 augustus met een fatbike veel te hard over een wandelpad in het parkje aan de Slaakweg. De man werd na zijn opmerking met een kettingslot geslagen. Een omwonende maakte gelukkig opnames van de verdachten. Verder vanavond onder andere ook nog beelden van een explosie bij het gemeentehuis in Winschoten, inbrekers in Rotterdam en van een jonge nepagent.

'Opsporing Verzocht', maandag 26 januari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 27 januari 2026 om 14u13  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

