Dit zie je in oktober op National Geographic

maandag 22 september 2025

'I Got Lucky' toont de meest spectaculaire bijna-doodervaringen, van auto-ongelukken en instortende kranen tot explosies, bizarre ongelukken en mislukte stunts. Elke aflevering volgt twee overlevenden die hun verhaal vertellen en onderzoekt met experts wat er fout ging, wat er juist goed ging en hoe ze het hebben overleefd.

NIEUW 
I GOT LUCKY


Een mix van spanning, wetenschap en ongelooflijk geluk.

Vanaf 3 oktober, elke vrijdag een dubbele aflevering om 22.30 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE
KILLING HITLER

'Killing Hitler' is een 3-delige dramadocumentaire over Operatie Foxley, het geheime Britse plan uit 1944 om Adolf Hitler te vermoorden. De film onthult de motieven, plannen en uitdagingen van degenen die probeerden de beruchte dictator uit te schakelen, met zeldzaam archiefmateriaal, wetenschappelijke analyses en persoonlijke verhalen van moed. Een fascinerende kijk op een van de meest gewaagde en gevaarlijke missies uit de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk de eerste aflevering op dinsdag 14 oktober, en de laatste twee afleveringen op 21 oktober om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
LOST TREASURES OF EGYPT S6

Meer dan 3000 jaar begraven, blijven de verborgen schatten van het oude Egypte nieuwe inzichten geven over deze fascinerende beschaving. Onze camera’s volgen ’s werelds beste archeologen terwijl ze prachtig versierde tombes betreden, 4000 jaar oude mummies onderzoeken en gouden amuletten opgraven om de geheimen van deze oude wereld te ontrafelen.

Vanaf 12 oktober, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.

SPECIAL
FLOODED TOMBS OF THE NILE

Archeologen en duikers onderzoeken de ondergelopen piramide van Nastasen, de laatste koning van het Kushitische rijk, begraven op het kerkhof van Nuri. Ze willen de laatste kamer bereiken, waar een grote rotsbodem midden in de ruimte onder water ligt. Terwijl ze voorzichtig duiken en het risico lopen dat de piramide instort, vinden ze nieuwe aanwijzingen over het mysterieuze Kushitische koninkrijk dat bijna honderd jaar over Egypte regeerde.

Bekijk dinsdag 28 oktober om 21.30 uur op National Geographic. 

NIEUW SEIZOEN
ICE ROAD RESCUE S10

Wanneer de Noorse winter met volle kracht toeslaat wordt het voor de Ice Road Rescuers wordt het steeds moeilijker om de wegen open te houden. De vraag naar reddingsoperaties is de afgelopen drie jaar met twintig procent gestegen, waardoor Thord, Bjoern en Jo Roger kansen moeten grijpen waar anderen alleen gevaar zien. In dit seizoen investeren ze in de toekomst, breiden ze hun werkzaamheden uit, nemen ze nieuw materieel in gebruik en vertrouwen ze op hun familie om hun bedrijven naar een hoger niveau te tillen.

Vanaf 18 oktober, elke zaterdag om 21.00 uur op National Geographic. 


Persbericht National Geographic
https://www.natgeotv.com/nl
