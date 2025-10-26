Dit zie je in november bij National Geographic

Professor Hannah Fry reist de wereld rond om niet alleen bestemmingen te ontdekken, maar ook te onderzoeken wat ze uniek maakt. In zes iconische landen: Spanje, Vietnam, Griekenland, Zuid-Korea, Ierland en IJsland, onderzoekt ze verborgen patronen en verrassende verbanden in geschiedenis, cultuur en geografie.

NIEUW

THE INFINITE EXPLORER WITH HANNAH FRY

Van de bergen die Spanje hebben gevormd tot het verkeersgedrag in Ho Chi Minhstad. Hannah onthult hoe landschappen, taal en tradities een samenleving definiëren. Dit is meer dan een reisprogramma: het is een fascinerende ontdekkingstocht naar de krachten die naties vormen.

Vanaf 8 november, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW

LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH

Chris Hemsworth (acteur, bekend van de Marvel-films) gaat op een bijzondere missie om te ontdekken hoe we langer en gezonder kunnen leven. Met de hulp van topdeskundigen, familie en vrienden gaat hij uitdagingen aan om zijn grenzen te verleggen en ouderdomsziekten voor te blijven. In deze meeslepende serie, geproduceerd door Darren Aronofsky, laat Chris zien hoe iedereen het beste uit zichzelf kan halen om fitter, gezonder en gelukkiger te blijven.

SPECIAL

LOVE + WAR

De met een Pulitzerprijs bekroonde fotografe Lynsey Addario riskeert haar leven in de door mannen gedomineerde wereld van conflictfotografie om de harde realiteit van oorlog vast te leggen. Elke opdracht is gevaarlijk en betekent dat ze haar man en twee jonge zoons moet achterlaten. Achter de camera worstelt Addario met de keuzes tussen haar belangrijke werk als journalist en de eisen van het moederschap.

Bekijk de documentaire op zaterdag 29 november om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

TORONTO AIRPORT UNCOVERED

Voor het eerst wordt de kijker meegenomen achter de schermen van Toronto Pearson International, de drukste luchthaven van Canada. De serie laat zien hoe de luchthaven miljoenen passagiers en duizenden vliegtuigen in beweging houdt, zelfs tijdens sneeuwstormen en extreem winterweer. Daarbij zorgen technische storingen, noodsituaties, beveiligingsproblemen en veeleisende passagiers voor extra druk op het vluchtschema.

Vanaf 16 november, elke zondag om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUW

STRANGEST THINGS

Verborgen in musea, laboratoria en opslagruimtes liggen de meest bijzondere en mysterieuze objecten van de wereld. Met behulp van geavanceerde 3D-technieken worden deze zeldzame vondsten tot in detail onderzocht: verloren of beschadigde onderdelen worden gereconstrueerd en geheimen van eeuwenoude artefacten onthuld. Wetenschappers en historici delen hun nieuwste inzichten en bespreken de vragen die nog steeds onbeantwoord zijn.

Vanaf 25 november, elke dinsdag om 21.30 uur op National Geographic.