Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'

maandag 2 februari 2026

Ash (20) doet samen met bekende moeder Miljuschka Witzenhausen mee aan een kookmiddag met jonge moeders, bedacht om Ash minder eenzaam te laten voelen. Dorien (17) spreekt voor de laatste keer af met bekende moeder Sanne Akkerman en doet een activiteit die haar sterker maakt voor haar toekomstige leidinggevende rol.

Nilay (18) viert haar eerste jaar clean van blowen. Verder vertelt Stacey (20) over haar burn-out en haar leven met twee kinderen. We zien hoe Daisy Aliesia (19) met bekende moeder Djamilla een tarotlezeres bezoekt en hoe Dorien (17) weer gaat sporten om zwangerschapskilo’s kwijt te raken.


'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 3 februari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.



Persbericht BNNVARA
Meer artikels over BNNVARA
