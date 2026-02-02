Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'

Ash (20) doet samen met bekende moeder Miljuschka Witzenhausen mee aan een kookmiddag met jonge moeders, bedacht om Ash minder eenzaam te laten voelen. Dorien (17) spreekt voor de laatste keer af met bekende moeder Sanne Akkerman en doet een activiteit die haar sterker maakt voor haar toekomstige leidinggevende rol.