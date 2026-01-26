Elodie Gabias viert haar verjaardag onderweg in 'De Columbus'
Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'

maandag 26 januari 2026

Dorien (17) krijgt bezoek van bekende moeder Sanne Akkerman en doet een oefening die haar zelfvertrouwen versterkt. Ash (20) ontvangt de uitslag over het hartje van dochter Ameya en ontwerpt een tattoo met bekende moeder Miljuschka Witzenhausen.

Stacey (20) en Mark (24) gaan ieder met hun bekende ouder op stap. Stacey ontspant met Coco Sabajo en Mark versterkt met Pepijn Lanen de band met baby Mason. Bekende moeder Estelle Cruijff hoort bij Nilay (18) over haar nieuwe liefde en ze legt met haar moeder hun band vast. Nomi (19) bezoekt haar opa en oma, geeft haar relatie lucht en sluit af met een date.


'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 27 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Vier handen op één buik op tv
Dinsdag 27 januari 2026 om 20u25  »
NPO 3
Woensdag 28 januari 2026 om 00u15  »
NPO 3
Woensdag 28 januari 2026 om 22u30  »
NPO 3
Stacey en Mark ontmoeten Pepijn Lanen en Coco Sabajo, Nilay heeft te hoge suikerwaarden waardoor de bevalling wordt ingeleid en Daisy Aliesia loopt een dag mee als beveiliger op een festivalterrein.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:40
    De dag van vandaag
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 21:25
    Terug naar Joegoslavië
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 20:20
    Sporza: UEFA Futsal Euro 2026
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:55
    Politierechters
    06:55
    K3 Roller Disco
  • 21:30
    Alert: Missing Persons Unit
    02:45
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Last Witch Hunter
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    Training Day
    07:00
    Willy
  • 21:25
    Snowpiercer
    01:10
    Geen uitzending
  • 21:25
    The X-Files
    00:35
    The Golden Girls
  • 21:15
    James & Co
    06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
  • 20:35
    Mr. & Mrs. Smith
    06:45
    Friends
  • 21:30
    Seal Team
    05:00
    Geen uitzending
  • 21:35
    Komen eten
    06:50
    The Block Australia
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:52
    Z-Nieuws
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:56
    Tooldokter
    06:41
    Hallo Roger
  • 21:35
    Chris Cooks Cymru
    06:50
    Guillaume's Paris
  • 21:00
    Return to Paradise
    06:30
    Ghosts
  • 21:30
    Prison Break
    06:55
    Zombie House Flipping
  • 21:35
    Klaas aan het front
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 22:00
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:50
    Kamp Waes
    06:59
    Sneeuwpret