Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'

Dorien (17) krijgt bezoek van bekende moeder Sanne Akkerman en doet een oefening die haar zelfvertrouwen versterkt. Ash (20) ontvangt de uitslag over het hartje van dochter Ameya en ontwerpt een tattoo met bekende moeder Miljuschka Witzenhausen.

Stacey (20) en Mark (24) gaan ieder met hun bekende ouder op stap. Stacey ontspant met Coco Sabajo en Mark versterkt met Pepijn Lanen de band met baby Mason. Bekende moeder Estelle Cruijff hoort bij Nilay (18) over haar nieuwe liefde en ze legt met haar moeder hun band vast. Nomi (19) bezoekt haar opa en oma, geeft haar relatie lucht en sluit af met een date.

'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 27 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.