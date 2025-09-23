Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' vanavond beelden van een ernstige mishandeling op de Grote Markt in Groningen. Op woensdag 21 mei probeerde een man daar een 19-jarige student te beroven.

Toen die niet meteen zijn spullen afgaf, werd hij door zijn aanvaller mishandeld. Het slachtoffer vertelt vanavond zelf hoe hij vrijwel direct erna flauwviel door bloedverlies en nu blijvend letsel heeft. Er zijn niet alleen bewakingsbeelden van de extreme confrontatie, maar ook van de dader waarop hij rustig door de stad loopt. De politie hoopt van kijkers een gouden tip over hem te krijgen.

Vrouwen mishandeld bij woningoverval

Op 8 april zijn twee vrouwen mishandeld en ernstig bedreigd bij een woningoverval aan de Leeuwerik in Hardinxveld-Giessendam. Omdat de bewoonster van het huis camera’s met geluid heeft, is te zien en horen hoe ze samen met een vriendin door een nep-postbezorger en een handlanger onder andere werden geslagen en in een nekklem werden genomen. De daders namen uiteindelijk merktassen en een Rolex mee.

Rellen Den Haag

Daarnaast een oproep van de politie Den Haag om mee te helpen bij het vinden van betrokkenen bij de rellen afgelopen zaterdag.

In het live opsporingsprogramma vanuit de meldkamer in Apeldoorn daarnaast de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de dood van Paul Vossen (66) in Herkenbosch en meer details rond een woningoverval bij een mevrouw van 82 in Bodegraven. Ook vertelt de politie meer over het onderzoek naar de reeks van minimaal 10 belagingen van vrouwen en meisjes in de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 23 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.