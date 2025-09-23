Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Grote Jens breekt binnen in de backstage van 'The Masked Singer' en komt iets op het spoor…
Breaking news (of toch niet helemaal?): 'De Slimste Mens ter Wereld' gaat dit jaar niet door!

Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 23 september 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

In 'Opsporing Verzocht' vanavond beelden van een ernstige mishandeling op de Grote Markt in Groningen. Op woensdag 21 mei probeerde een man daar een 19-jarige student te beroven.

Toen die niet meteen zijn spullen afgaf, werd hij door zijn aanvaller mishandeld. Het slachtoffer vertelt vanavond zelf hoe hij vrijwel direct erna flauwviel door bloedverlies en nu blijvend letsel heeft. Er zijn niet alleen bewakingsbeelden van de extreme confrontatie, maar ook van de dader waarop hij rustig door de stad loopt. De politie hoopt van kijkers een gouden tip over hem te krijgen.


Vrouwen mishandeld bij woningoverval
Op 8 april zijn twee vrouwen mishandeld en ernstig bedreigd bij een woningoverval aan de Leeuwerik in Hardinxveld-Giessendam. Omdat de bewoonster van het huis camera’s met geluid heeft, is te zien en horen hoe ze samen met een vriendin door een nep-postbezorger en een handlanger onder andere werden geslagen en in een nekklem werden genomen. De daders namen uiteindelijk merktassen en een Rolex mee.

Rellen Den Haag
Daarnaast een oproep van de politie Den Haag om mee te helpen bij het vinden van betrokkenen bij de rellen afgelopen zaterdag.

In het live opsporingsprogramma vanuit de meldkamer in Apeldoorn daarnaast de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de dood van Paul Vossen (66) in Herkenbosch en meer details rond een woningoverval bij een mevrouw van 82 in Bodegraven. Ook vertelt de politie meer over het onderzoek naar de reeks van minimaal 10 belagingen van vrouwen en meisjes in de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 23 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 24 september 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 30 september 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 1 oktober 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Kristel Verbeke met 'Zorgen voor Mama'

Amber heeft Kristel en Fatih na haar gedwongen opname gevraagd om de hulp voort te zetten. Ze heeft een medisch dossier nodig bij de huisarts, om vervolgens haar steunaanvraag bij de FOD te kunnen indienen. Deborah gaat met An naar de sociale huisvestingsmaatschappij om de problemen omtrent de huur en diverse mankementen in het appartement te bespreken. Ze krijgt ook nieuws van de schuldbemiddelaar van de collectieve van Tommy, en probeert An te helpen met haar financiën. Joost vindt het tijd om voor Wendy extra hulp in te schakelen. Hij wil dringende steun aanvragen bij het OCMW, en Fatih om hulp vragen in verband met tienerdochter Davina.

'Zorgen voor Mama', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:20
    Thuis
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:35
    De Afspraak
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    05:55
    Geen uitzending
  • 20:05
    Familie
    02:40
    Geen uitzending
  • 20:35
    Overtreders
    01:35
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Hunger Games
    01:40
    Geen uitzending
  • 20:35
    Looking Glass
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Christmas Cure
    01:30
    Joe
  • 20:35
    De Planckaerts
    01:30
    Geen uitzending
  • 20:00
    De Tafel van Tine
    03:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Grey's Anatomy
  • 20:35
    The First 48
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    Het Roer Om: hoe is het nu met?
    02:40
    The Sex Clinic
  • 20:30
    Homicide: Hours to Kill
    02:05
    Geen uitzending
  • 20:29
    Business Branding
    06:00
    Herhalingslus
  • 20:30
    De ambachter
    00:00
    Oh What A Night
  • 20:00
    Meesterlijke Klassiekers
    02:45
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 20:00
    Father Brown
    02:45
    The Suspicions of Mr Whicher
  • 20:35
    Law & Order: Organized Crime
    02:40
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 20:35
    We zijn er Bijna!
    02:05
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:25
    Opsporing Verzocht
    02:20
    Nieuwsuur
  • 20:25
    Rutger en de uitkeringstrekkers
    02:40
    NPO Doc: De Potloodventer