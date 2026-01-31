Dit wordt februari op National Geographic

Valerie De Booser verrast dochter Zita met emotioneel optreden in 'JAMES & co'
zaterdag 31 januari 2026

'Air Crash Investigation' reconstrueert de meest beruchte vliegrampen en laat zien hoe onderzoekers stap voor stap achterhalen wat er misging.

NIEUW SEIZOEN
AIRCRASH INVESTIGATION S25


Met ooggetuigen, reconstructies en analyse van vluchtdata wordt duidelijk hoe fatale gebeurtenissen tot een crash leidde.

Vanaf 5 februari, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW
YUKON RESCUE

In 'Yukon Rescue' volgen we hulpverleners die werken onder extreme omstandigheden in het noorden van Canada. Van lawines en bosbranden tot gevaarlijke reddingsacties over enorme afstanden: in de Yukon staat elke noodoproep gelijk aan een race tegen de klok. Met beperkte middelen en een meedogenloos landschap zetten deze first responders alles op het spel om hun gemeenschap te beschermen.

Vanaf 15 februari, elke zondag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW
SECRET NAZI BASES

Jaren na de Tweede Wereldoorlog onderzoeken archeologen en historici de verborgen overblijfselen van het Derde Rijk. Van gigantische bunkers tot mysterieuze bases op afgelegen locaties: Secret Nazi Bases ontrafelt de geheimen, mythes en plannen die de nazi’s achterlieten.

Vanaf 13 februari, elke vrijdag om 22.30 uur op National Geographic.

SPECIAL
UKRAINE WAR

4 jaar oorlog in Oekraïne. National Geographic zendtmeerdere titels uit ter herdenking.

19.30 uur 'Ukraine War From the Air'
20.30 uur 'Air Crash Investigation 17: Mh17'
21.30 uur 'Murder in the Skies: Who Downed Mh17'
22.30 uur 'Love+War'
00.30 uur 'Inside: Russia's Toughest Prisons'

Kijk op dinsdag 24 februari vanaf 19.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN
NORTHWOODS SURVIVAL

Een diverse groep Canadezen die hun vierseizoenenlange zoektocht voortzetten om een bestaan op te bouwen in de uitgestrekte en meedogenloze noordelijke wildernis. De serie neemt kijkers mee naar enkele van de meest afgelegen en ruige gebieden van Canada, waar deze pioniers tot het uiterste worden gedreven en geconfronteerd worden met de harde realiteit van leven van het land in een van de meest vijandige omgevingen ter wereld.

Vanaf 8 februari, elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.


Kijktip van de dag

'De Rugzak' seizoen 2 met Jonatan Medart

De groep zet haar eerste stappen op de eeuwige sneeuw. Met crampons onder de voeten wordt elke beweging precair. De Andes eist volledige aandacht. De klim wordt zo steil dat zelfs Toby naar adem hapt. Op deze hoogte krijgt Rob een onverwachte ontroering wanneer zijn oudste zoon opduikt. Regula wordt intussen door hoogteziekte op de knieën gedwongen. Hier, in ijs en ijle lucht, blijkt hoe prachtig maar meedogenloos de Andes is.

'De Rugzak', om 20.50 uur op VRT 1.

