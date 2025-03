Dit kookt 24Kitchen in april

Ga mee op een culinaire reis door de adembenemende landschappen van Zuid-Afrika, van uitgestrekte woestijnen en ruige kusten tot adembenemende bergen en het bruisende Johannesburg.

Onder leiding van de in Zuid-Afrika geboren chef-kok Warren Mendes ontdekken we de rijke smaken, traditionele recepten en verborgen culinaire schatten van het land. 'Food Trail: South Africa' biedt een heerlijke en inspirerende kijk op de diverse eetcultuur van dit bijzondere land.

Vanaf 18 april, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

ADAM & POH'S MALAYSIA IN AUSTRALIA

Twee van Australië’s favoriete chefs, Adam Liaw en Poh Ling Yeow, gaan op een smaakvolle reis door Australië, waarbij ze hun Maleisische erfgoed combineren met de allerbeste lokale ingrediënten. Van Tasmaanse abalone tot kreeft, Adam en Poh vinden de meest verse Australische producten om klassieke Maleisische gerechten zoals sappige rundvlees rendang en knapperige roti canai te herinterpreteren. Onderweg krijgen ze tips van lokale boeren, Maleisische expats en zelfs een Hollywood-superster, terwijl ze hun culinaire avontuur een unieke Australische twist geven.

Vanaf 29 april, elke dinsdag om 22.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

THE STREETS WITH DAN HONG

'The Streets with Dan Hong' is een dynamische culinaire reis die de verborgen wereld van streetfood onthult. Chef-kok Dan Hong reist de wereld rond om de oorsprong en culturele betekenis van iconische streetfood-gerechten te ontdekken, van de kraampjes in de stad tot de markten van verre landen. Dan neemt ons mee op een avontuur vol smaak, geschiedenis en verrassende kooktips. Laat je verrassen door de veelzijdigheid van streetfood, en ontdek de iconen die de wereld al generaties lang voeden.

Vanaf 30 april, elke woensdag om 22.00 uur op 24Kitchen.