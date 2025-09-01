Dinsdag eerste aflevering nieuw seizoen wetenschapsprogramma 'Focus'

In Nederland worden jaarlijks miljoenen haantjes, vlak nadat ze uit hun ei komen, vergast. Omdat ze geen eieren kunnen leggen. Het NTR-wetenschapsprogramma 'Focus' gaat langs bij een Duitse wetenschapper die enkele jaren geleden voor het eerst in een ei bepaalde wanneer een kippenembryo pijn voelt.

Mede dankzij dit onderzoek wil Nederland in 2026 de productie van alle tafeleieren volledig haanvriendelijk maken.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer dertig miljoen haantjes meteen na hun geboorte gedood. Ze kunnen geen eieren leggen en leveren niet voldoende vlees op. En dus zijn ze economisch niet interessant. De pluimveesector en de Dierenbescherming hebben de handen ineengeslagen om daar iets aan te doen. Lisanne Stadig (Dierenbescherming): 'De doelstelling is om in 2026 voor alle tafeleieren die voor de Nederlandse en Duitse markt worden geproduceerd geen eendagshaantjes meer te hoeven doden.'

Pijn bij kippenembryo's

Een ei doet er ongeveer 21 dagen over om uit te komen. Het is tegenwoordig mogelijk om vóór de 13e dag vast te stellen of er een haantje of een hennetje in zit en de embryo te doden zonder dat sprake is van pijnprikkels. Dat laatste is onderzocht en wetenschappelijk bewezen door Christine Baumgartner, onderzoeker dierenwelzijn aan de TU München. Petra Grijzen bracht voor 'Focus' een bezoek aan Christine Baumgartner; zij toont hoe ze in een ei bij embryo’s van een dag oud al kan meten of ze pijn ervaren.

Dit baanbrekende onderzoek leidde ertoe dat in Duitsland de wet werd aangepast om haantjesleed te voorkomen. Ook in Nederland en andere Europese landen is het onderzoek van Baumgartner leidend, hoewel er hier sprake is van een doelstelling en niet van een wettelijk verbod.

Haanvriendelijke eieren in de winkel

'Focus' mocht bij hoge uitzondering filmen bij een broederij die nu nog haantjes op grote schaal moet doden, maar daar graag verandering in wil brengen. Directeur Jan Vroegindeweij laat Petra zien hoe ver ze nu zijn en zegt: 'Het enige waar wij nu op wachten, is dat de Nederlandse consument dat ook gaat kopen in de winkel, en dat de winkel het in het schap legt.'

