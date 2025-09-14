Deze onderwerpen houdt 'Radar' maandag onder het licht

Als het 's nachts buiten 13 graden is, is het bij Robin op zijn slaapkamer maar liefst 27 graden. Hij huurt al 6 jaar een studio in Den Haag. Het huis door laten luchten is geen optie want het enige raampje dat hij open kan zetten, zit naast zijn voordeur.

Voor alle andere opties om de temperatuur in huis te laten dalen, heeft hij de verhuurder nodig. Die vraagt hij al lange tijd om hulp maar oplossingen komen er niet. Fons gaat bij de verhuurder langs.

Als honden en katten niet worden behandeld tegen teken en vlooien kunnen ze nare ziekten krijgen en die vervolgens overdragen op de mens. Niet behandelen, met bijvoorbeeld tabletten, druppels of vlooienbanden, is geen optie. Alleen blijken er stoffen in die middelen te zitten die in de landbouw verboden zijn omdat ze schade toebrengen aan het milieu. Wat is dan het effect van bijvoorbeeld een vlooienband op het milieu? 'Radar' zoekt het uit.

