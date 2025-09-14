Deze onderwerpen houdt 'Radar' maandag onder het licht

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zondag 14 september 2025
Als het 's nachts buiten 13 graden is, is het bij Robin op zijn slaapkamer maar liefst 27 graden. Hij huurt al 6 jaar een studio in Den Haag. Het huis door laten luchten is geen optie want het enige raampje dat hij open kan zetten, zit naast zijn voordeur.

Voor alle andere opties om de temperatuur in huis te laten dalen, heeft hij de verhuurder nodig. Die vraagt hij al lange tijd om hulp maar oplossingen komen er niet. Fons gaat bij de verhuurder langs. 


Als honden en katten niet worden behandeld tegen teken en vlooien kunnen ze nare ziekten krijgen en die vervolgens overdragen op de mens. Niet behandelen, met bijvoorbeeld tabletten, druppels of vlooienbanden, is geen optie. Alleen blijken er stoffen in die middelen te zitten die in de landbouw verboden zijn omdat ze schade toebrengen aan het milieu. Wat is dan het effect van bijvoorbeeld een vlooienband op het milieu? 'Radar' zoekt het uit.

'Radar', maandag 15 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Maandag 15 september 2025 om 20u30
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt.
Dinsdag 16 september 2025 om 09u55
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt.
Maandag 22 september 2025 om 20u30
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt.
Dinsdag 23 september 2025 om 13u23
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt.

Persbericht AVROTROS
