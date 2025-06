Deze onderwerpen houdt 'Radar' maandag onder het licht

Woningzoekenden die in een oververhitte woningmarkt zo snel mogelijk op nieuw aanbod willen reageren, moeten bij sommige verhuurwebsites een duur abonnement afsluiten.

Uit een steekproef van 'Radar' blijkt dat meerdere van die websites woningen aanbieden die helemaal niet meer beschikbaar zijn. Wie zit hierachter en wat wordt er tegen gedaan?

De ParkerenPlus-app moet het parkeren voor gehandicapten moderniseren, maar de app is nog in ontwikkeling en gebruikers lopen tegen verschillende problemen aan. In de gemeenten Eindhoven en Alphen aan den Rijn is de app inmiddels wel het enige middel voor gehandicapten om mee te kunnen parkeren. Fons haalt verhaal bij de gemeente Eindhoven.

En: kloppen de claims van voedingssupplementen wel? En mogen fabrikanten die claims eigenlijk wel doen? Onderzoekscollectief The Investigative Desk neemt voor 'Radar' en Follow the Money de proef op de som.

