Deze onderwerpen behandelt 'Radar' zondag

De energiebelasting stijgt volgend jaar naar een recordhoogte. Tegelijkertijd verdwijnt mogelijk het Noodfonds Energie.

Staat de hoger wordende energierekening nog wel bij politieke partijen op de agenda? Fons was vorige week in een wijk in Nieuw Vennep waar KPN-klanten door een verwijderde zendmast al maanden geen mobiel bereik hebben. Ze moeten hun abonnement wel gewoon doorbetalen. Fons ging langs bij KPN en die zei toe de zaak nog eens te onderzoeken. Maandag het vervolg hierop.

En: Grondhandelaren beloven gouden bergen. Je koopt een weiland dat volgens hen straks bouwgrond wordt en binnen een paar jaar verdrievoudigt je investering. In de praktijk blijken alleen handelaren er heel rijk van te worden. Radar dook in de handel van een van de grotere handelaren, Invest Vastgoed, en de cijfers liegen er niet om.

