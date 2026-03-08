Deze onderwerpen behandelt 'Radar' op maandag

Solvinity, de leverancier van DigiD en diverse andere diensten van ministeries en overheidsinstanties, wordt mogelijk overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Wat betekent een overname voor onze data? En is een leven zonder DigiD nog wel mogelijk?

Vier maanden na de annulering van 'Waylon’s Top 1000' in Ahoy is er nog veel onduidelijkheid. Komt er een nieuwe datum? Kunnen fans hun geld terug verwachten? Fons probeert een reactie te krijgen van kaartverkoper Ticketpoint, die zich tot nu toe in stilzwijgen hult.

Obesitaspatiënten krijgen van de zorgverzekeraar niet het originele afvalmedicijn, maar een goedkopere versie die dezelfde werkzame stof bevat. Patiënten zitten vast aan deze keuze, maar rapporteren veel nare bijwerkingen. Kunnen patiënten terug naar het oude middel als ze zoveel klachten krijgen van het nieuwe middel? Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen reageert.

'Radar', maandag 9 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.