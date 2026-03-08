Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Deze onderwerpen behandelt 'Radar' op maandag

zondag 8 maart 2026
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Solvinity, de leverancier van DigiD en diverse andere diensten van ministeries en overheidsinstanties, wordt mogelijk overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Wat betekent een overname voor onze data? En is een leven zonder DigiD nog wel mogelijk?

Vier maanden na de annulering van 'Waylon’s Top 1000' in Ahoy is er nog veel onduidelijkheid. Komt er een nieuwe datum? Kunnen fans hun geld terug verwachten? Fons probeert een reactie te krijgen van kaartverkoper Ticketpoint, die zich tot nu toe in stilzwijgen hult.


Obesitaspatiënten krijgen van de zorgverzekeraar niet het originele afvalmedicijn, maar een goedkopere versie die dezelfde werkzame stof bevat. Patiënten zitten vast aan deze keuze, maar rapporteren veel nare bijwerkingen. Kunnen patiënten terug naar het oude middel als ze zoveel klachten krijgen van het nieuwe middel? Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen reageert.

'Radar', maandag 9 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 9 maart 2026 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 10 maart 2026 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Maandag 16 maart 2026 om 20u25  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.
Dinsdag 17 maart 2026 om 13u20  »
NPO 2
Multimediaal consumentenplatform dat misstanden signaleert en consumentenaangelegenheden onderzoekt. Het programma probeert bedrijven en instanties te bewegen tot een oplossing te komen.

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://radar.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.

'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:20
    Clips
    17:30
    Loslopend wild
  • 16:40
    Rebirth
    17:35
    Top Guns: Inside the RAF
  • 16:30
    Sune's keuze
  • 17:00
    Goed Geplant
    17:40
    Zot!
  • 14:00
    Darts
    18:15
    Foute Vrienden Australië
  • 17:20
    The Big Bang Theory
    20:35
    Ritueel
  • 17:10
    All New Traffic Cops
    22:30
    Silverado
  • 16:40
    ER
    00:45
    Geen uitzending
  • 16:55
    SOS Piet
    19:20
    Hallo België!
  • 16:45
    Komen Eten
    20:00
    Konvooi
  • 16:55
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: International
  • 17:05
    Family Matters
    19:20
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 16:55
    Retour Masters
    17:45
    Het Beste Bod
  • 16:35
    Cold Case Killers
    20:30
    Dead Asleep
  • 17:21
    CEO van mijn leven
    17:48
    De CFO podcast
  • 17:18
    Roger
    18:00
    Classics 55
  • 16:55
    Guten Appetit
    17:55
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 17:15
    Murdoch Mysteries
    18:10
    Hope Street
  • 15:35
    Bad Times at the El Royale
    18:05
    Hudson & Rex
  • 16:05
    NOS Studio Sport Live
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 17:10
    Pauscast
    17:40
    VPRO Boeken
  • 17:20
    Freeks Jungle School
    17:35
    Hein