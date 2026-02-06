Deze onderwerpen behandelt 'Kassa' zaterdag

Het overlijden van een huisdier is al verdrietig genoeg, maar wat als er daarna ook nog van alles misgaat? Katten die verdwijnen, afspraken die niet worden nagekomen en problemen bij Nederlandse dierencrematoria.

Ook test 'Kassa' de beste menstruatieonderbroeken, praten we over menstruatiearmoede en presenteren we een nieuw onderzoek naar IQOS, het tabaksproduct zonder rook.

Kassa op tv

Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

De goudprijs gaat door het dak, maar als je het verkoopt, krijg je niet altijd een eerlijke prijs. Wat moet je doen als de inkopers niet transparant zijn? Na de kookadviezen in Utrecht en Amersfoort gaan online verontrustende berichten rond.

